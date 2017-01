De Muñoz Escassi a Capel, los ex de Dibildos se casan

Amiga de todos sus ex y cómplice incluso de sus nuevas parejas, la actriz Lara Dibildos no puede ser más encantadora y comprensiva. Lo que tiene con los padres de sus dos hijos, el deportista Fran Murcia y el jinete Álvaro Muñoz Escassi, va más allá de lo normal, dado que mantiene una relación excelente con ambos; especialmente con Escassi, y eso que no hay final dulce, sino rupturas amargas que sólo el tiempo puede aliviar.

Enamorada en la actualidad del empresario y modelo Pablo Marqués, Lara no sólo ha emprendido una nueva vida en su casa de La Finca de Somosaguas tras vender su dúplex de Aravaca –«pero es un alquiler, así que ya veré si me adapto»–, sino que ha acogido a Anna Barrachina, la hija secreta que Muñoz Escassi tuvo hace ya 20 años con una amante valenciana. Como siempre, ahí estuvo Lara para ayudar a Escassi en uno de sus momentos más complicados. Y esa es la razón por la que Anna decidió instalarse en la casa de Dibildos, para tener cerca a su hermano Alvarito, que está feliz de contar con ella, ya que su otra hermano reside en Zaragoza dedicado por completo a su carrera en el baloncesto.

Pero Lara no solo ayuda y consuela a sus ex, sino que hasta acude a sus bodas. Lo ha hecho con Escassi al ser testigo de su enlace con la millonaria venezolana Raquel Bernal. Se duda que haga los mismo con su penúltima pareja, el empresario Joaquín Capel (propietario de una cadena de restaurantes), quien ha sorprendido a todos sus amigos anunciando su compromiso con la modelo murciana Marina Padilla: la ha pedido en matrimonio el pasado 31 de enero durante su estancia en México. Después de tres años junto a Lara, Capel no ha tardado ni seis meses en anunciar su compromiso con la atractiva Marina, de 28 años, con la que sueña crear una gran familia, uno de los motivos por los que no funcionó su noviazgo con la hija de Laura Valenzuela. Lo cierto es que Lara se encuentra en otra fase de la vida donde no hay lugar para más embarazos.