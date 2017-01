Una profesora de Universidad muere cosida a cuchilladas a manos de su pareja en Rivas

Una mujer española de 40 años perdió la vida el primer día del año cosida a puñaladas a manos de su pareja, un colombiano, de 20, con el que convivía en su domicilio de Rivas Vaciamadrid (Madrid), situado en el número 2 de la calle de la Dalia. Y ello, a pesar de la orden de alejamiento del presunto homicida –en vigor desde noviembre pasado– a raíz de la denuncia de ella. Así lo confirmaron ayer fuentes de la Guardia Civil. Se trata de la primera víctima por la violencia machista registrada en España apenas unas horas después de que comenzara 2017.

El crimen de Matilde de Castro Hernández, profesora universitaria de Química, sorprendió a todos sus allegados. Al parecer, las cuchilladas las recibió pasadas las diez de la noche a manos de Nelson, como se llamaba su novio, según precisaron sus allegados, visiblemente consternados. No se sabe cuál pudo ser el desencadenante de la tragedia. Lo cierto es que el supuesto asesino fue quien llamó al teléfono de Emergencias 112-Protección Civil, haciendo alusión a «un accidente».

La mujer fue trasladada hasta el Hospital Gregorio Marañón, en donde murió de madrugada a consecuencia de las gravísimas heridas sufridas. A simple vista, presentaba, al menos, cinco puñaladas, un extremo que confirmará la autopsia.

Mientras, el presunto criminal, que fue arrestado en el lugar de los hechos, pasará a disposición judicial a lo largo de la jornada de hoy. «Ella era una mujer de bandera que no aparentaba su edad y él un macarra; se veía a la legua que no era trigo limpio. De hecho, había agredido a varias personas de la zona: acuchilló al portero de una discoteca y abrió la cabeza de un botellazo a otro chaval. Nadie se explicaba qué hacia Mati con él; nos llamaba mucho la atención», aseguraba un grupo de amigos de la asesinada.

Testigo: su perro «Newton»

«Jamás nos dijo nada que nos hiciera sospechar de Nelson ni notamos nada raro en su conducta o estado de ánimo que nos hiciera pensar que era víctima de malos tratos. Llevaban juntos menos de un año». Pero justo ayer se enteraron de que un vecino la había visto hacía poco subir con la guardia civil en el ascensor. Fue con motivo de la denuncia por malos tratos. ‚Ää

Uno de los allegados de la fallecida, precisaba, en cuanto a la diferencia de edad, que no se notaba. «Ella se cuidaba y aparentaba menos años y él, al contrario. Vestía siempre con chandal y gorras tipo visera, como los pandilleros».

Alberto, uno los mejores amigos de la difunta, aseguraba que la pareja no convivía y que nunca lo había hecho. La profesora de Química residía en el inmueble en el que le arrebataron la vida desde que entregaron los pisos, en 2008. Es una mancomunidad de ocho portales y más de 200 vecinos.

El único testigo del crimen fue el perro de Mati, «Newton», al que esta adoraba. Sus padres tuvieron que regresar bruscamente desde Canarias, donde fueron a celebrar las navidades, con su hijo, nuera y nieto. «Hoy nos han enterrado un poco a todos con esta noticia. Si hubiésemos sospechado lo más mínimo esto no habría pasado», concluyó Alberto, apesadumbrado.

La mujer caída al vacío vivía con un maltratador

Además, la Policía Nacional investiga si la muerte de una joven de 25 años, de nacionalidad peruana, tras caer al vacío desde la terraza de un cuarto piso en el distrito de Hortaleza, fue un suicidio, un accidente o se trata de un episodio de violencia machista.

La víctima convivía con su novio, de origen dominicano, y otras personas, en el inmueble que habían usurpado, situado en el número 13 de la calle de la Seo de Urgel. Su pareja fue detenida horas después por quebrantar una orden cautelar de alejamiento que le impedía acercarse a ese distrito debido a los malos tratos infligidos a una o varias mujeres, indicaron fuentes de la investigación a ABC.

Es decir, al sujeto no se le arrestó por lo sucedido, ya que por el momento, las circunstancias no han podido ser aclaradas y el sospechoso no quiso hablar ante la Policía Nacional ni siquiera para exculparse, un extremo insólito.

Uno de los ocupantes del piso, presente cuando sucedieron los hechos, explicó a los agentes que no observó con claridad lo que ocurrió, en alusión al momento y al modo en que la joven se precipitó al vacío por la terraza de la vivienda okupada. Al parecer, el suceso se produjo en el transcurso de una fuerte disputa desencadenada en torno a las nueve de la mañana.

El Grupo VI de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid se ha hecho cargo de la investigación, que está bajo secreto de sumario. De tratarse de un caso de violencia machista, serían dos ya las mujeres muertas en la región el apenas unas horas, frente a las tres de todo 2015. En cualquier caso, un nefasto comienzo de año.

Un crimen entre mendigos

Por último, la Policía Nacional investiga el hallazgo el mediodía del sábado de un cadáver en el Parque de Enrique Tierno Galván, en el distrito de Arganzuela, de cara a determinar si se trata de una muerte violenta o por causas naturales, informaron fuentes policiales.

Los primeros indicios apuntan a que se trata de una pelea entre indigentes, aunque todas las hipótesis están abiertas. Los médicos del Samur no manipularon el cadáver, al constatar que la víctima, de 40 años, se encontraba muerta desde hacía varias horas. Por ello, será la autopsia la que determine la manera en que le dieron muerte, informó Emergencias Madrid.