2015 cierra con 57 mujeres asesinadas por violencia de gÃ©nero

En 2015 se cometieron 57 crímenes por violencia de género frente a los 54 registrados en 2014 y 2013 y a los 52 que dejó 2012, cuando se registró la cifra más baja de feminicidios en España desde que comenzaron a recogerse estas estadísticas, en 2003. No obstante, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género tiene pendiente de aclarar las circunstancias de tres asesinatos cometidos este año en Torre del Mar, Fuengirola y Asturias que podrían elevar el balance a 58.

De las 57 mujeres asesinadas este año, sólo 13 habían denunciado y en un caso más no se dispone de esa información. El grupo más amplio, 18 mujeres, tenían entre 41 y 58 años, aunque 16 estaban entre los 31 y los 40 y once no habían cumplido la treintena. La mayoría de ellas, 44, aún mantenían una relación de pareja con el homicida, mientras 11 ya la habían interrumpido.

En términos absolutos, la comunidad autónoma más azotada por la violencia de género este año ha sido Andalucía, que ha visto asesinar a 13 de sus vecinas. En la Comunidad Valenciana han sido diez los asesinos, en Galicia un total de 7, cuatro en Madrid, tres en Canarias y en el País Vasco, y dos en Principado de Asturias y Castilla y León. El resto de los homicidios tuvieron lugar en Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla La Mancha, Extremadura y Murcia.

215 Mujeres asesinadas durante la legislatura

El balance es inferior al de la Legislatura anterior, considerada en años naturales: entre 2008 y 2011 fueron asesinadas 266 mujeres, frente a las 215 que cuentan de enero de 2012 y hasta el 30 de diciembre de 2015 los datos oficiales. En total, 51 de estas mujeres (23%) habían denunciado antes a su agresor.

La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández, explica en una entrevista con Europa Press que a lo largo de la Legislatura se han venido analizando estas muertes y se ha llegado a la conclusión de que no hay un único factor que explique por qué habiendo denuncia se produce el crimen.

«Nos encontramos con una pluralidad de causas. En unos casos la denuncia había fracasado porque la mujer se había retirado. En otros, se había quebrantado la medida. En algunos casos había fallado la coordinación entre administraciones y en otros se habían dictado sentencias absolutorias, archivos de sentencias o denegaciones de órdenes de protección», señala.

Cinco feminicidios al mes durante 13 años

En total, 821 mujeres han sido asesinadas con violencia de género en España desde el año 2003; más de cinco mujeres al mes durante trece años. Desde 2013 además, se cuentan los hijos de mujeres maltratadas muertos a manos de ese maltratador: 13 niños en algo menos de tres años: 834 víctimas mortales en poco más de una década.

El asunto de los menores ha sido central a lo largo de una Legislatura en la que se ha reformado la Ley Integral para incorporar a los hijos de las víctimas como sujetos de la protección que brinda la norma. También se han emprendido otras medidas, como obligar a los jueces a pronunciarse sobre los hijos en todos los procesos de familia, haya o no violencia.

El presupuesto ha centrado también gran parte del debate, pues mientras la oposición denunciaba el recorte en las partidas de la Delegación del Gobierno, el Ejecutivo defendía que «se ejecutaba mejor» y que no se había restado en protección, sino en áreas como personal o campañas, reutilizando las antiguas.

Según los Presupuestos Generales del Estado consolidados de 2015, el Ejecutivo empleó en actuaciones para la prevención integral de la violencia de género un total de 24 millones de euros en 2012, 22 millones en 2013, otros 22 millones en 2014 y 24 millones en 2015. Para 2016 se prevé emplear 25,22 millones de euros, cifra aún por debajo de los 32 millones que se destinaron a esta partida en 2010 o de los 30 millones empleados en 2011.

Más de 16.500 mujeres con vigilancia policial

La etapa de Gobierno que toca a su fin deja otras cifras, como las 51.641 mujeres que al cierre de noviembre estaban monitorizadas por la policía por el riesgo que sus maltratadores suponían para ellas. Hasta 16.526 tenían protección policial por estar en peligro bajo (13.476), medio (2.916), alto (126) o extremo (8), conforme los datos recopilados por Europa Press.

El seguimiento policial del riesgo ha sido precisamente otro de los temas estos cuatro años, después de que el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del CGPJ alertase de que en casos de asesinato machista analizados o bien no existía esta evaluación con la que el juez dirime las medidas de protección a adoptar, o el resultado de la misma es que no había peligro.

En 2014 el Ministerio del Interior anunció una revisión de los cuestionarios con los que se evalúa el riesgo y el pasado mes de septiembre confirmó que entrarían en vigor a principios del año que viene, tras una fase de verificación.

También en materia de seguimiento, consta que al cierre del mes de octubre, 756 hombres en España llevaban un brazalete de localización para maltratadores, de los 1.922 que se han activado a lo largo de la legislatura. Mientras, había 10.577 usuarias de la teleasistencia ATEMPRO, frente a las 9.939 que constaban en 2012.

Por su parte, el teléfono de atención gratuita sobre violencia de género 016 ha registrado en octubre de 2015 la cifra más alta de llamadas desde que comenzó a funcionar, en septiembre de 2007. Se registraron 8.454 comunicaciones ese mes y un total de 248.725 desde 2012 y hasta entonces, conforme los datos oficiales.

Leve repunte de las denuncias

Otro de los asuntos centrales durante esta etapa de Gobierno ha sido la evolución de las denuncias, que en 2008 comenzaron a caer y que tras cinco años de descenso, remontaron un 1,5 por ciento en 2014. En total, se presentaron 128.477 en 2012, 124.893 en 2013 y 126.742 el año pasado. Hasta septiembre, última cifra disponible, se contaban 96.021, un ligero aumento respecto a la fase inmediatamente anterior.

En paralelo, las órdenes de protección, que eran 34.537 solicitadas al cabo de 2012, cayeron a 32.831 en 2013 y repuntaron un año después, con 33.167 pedidas al cierre de 2014, aunque ese año se concedió el 57 por ciento, dos puntos menos que el anterior. En septiembre de este año constaban 27.462, de las que cuatro de cada diez se denegaron y un 4% más, se inadmitieron.

En cuanto a las ayudas, los datos de la Delegación del Gobierno indican se han concedido 5.654 permisos de residencia a mujeres extranjeras en situación irregular que padecían malos tratos desde 2012.

Mientras, se han suscrito 2.465 contratos bonificados y 1.177 contratos de sustitución para víctimas de violencia de género, se han concedido 1.762 ayudas económicas de carácter social a estos perfiles y 11.755 ayudas para cambio de residencia. La renta mínima de inserción contaba con 31.555 perceptoras víctimas de violencia al cierre del mes de octubre.