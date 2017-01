Descartan a las mÃ¡s de 70 personas que hicieron la misma ruta que Diana Quer

Decenas de personas hicieron la misma ruta que el teléfono de Diana Quer trazó, a través de sus conexiones a las antenas de telefonía de la zona, la madrugada en la que la joven de Pozuelo desapareció sin dejar rastro. A Pobra do Caramiñal, escenario del enigmático suceso, estaba en fiestas, por lo que los agentes que analizaron una por una cada comunicación móvil realizada entre las 3 y las 5 de la mañana entre A Pobra y Taragoña debieron examinar millones de señales. Esta compleja labor redujo la nómina de teléfonos susceptibles de haber seguido el mismo itinerario que el de la joven a entre 70 y 100 usuarios. Según fuentes próximas al caso informaron a ABC, todos estos posibles sospechosos fueron contactados en las últimas semanas, y todos acabaron descartados. Bien a través de manifestaciones oficiales, o extraoficiales, los investigadores tacharon uno a uno los móviles que mostraban coincidencias con el de la joven desaparecida tras confirmar que las coartadas de sus dueños eran veraces y que ninguno de estos usuarios tenía nada que ver con el caso Quer.

Esta línea de trabajo, en la que los agentes habían volcado buena parte de sus esfuerzos durante los últimos dos meses, está ahora casi cerrada a falta de que se analicen los listados de unas cuantas operadoras de prepago que aún no han facilitado a la Guardia Civil la relación de comunicaciones del 22 de agosto. A falta de este fleco, los encargados de las pesquisas dan por clausurada la línea de investigación tecnológica, un laborioso trabajo que se completó con el análisis de las cámaras de seguridad de las carreteras por las que la muchacha pudo abandonar el pueblo y que no arrojó ningún resultado positivo. Llegados a este punto, y camino de los cinco meses sin noticias de Diana, empieza a perfilarse la hipótesis de que la persona o personas que presuntamente se llevaron a la chica hubiesen planificado su rapto y, por ende, no llevasen sus teléfonos móviles encima. Esta posibilidad entronca con la teoría que el abogado de la madre lleva meses defendiendo y que apunta que Diana Quer fue secuestrada «por quien era».

Vuelta al trabajo de campo

Sin cerrar la puerta a ninguna hipótesis, Policía Judicial y UCO fijan ahora su mirada en las «personas de interés» de las que llevan meses sospechando. Aquellas que se cree que ocultan datos claves sobre lo que le sucedió a Diana y que aún no han hablado. Además, y de forma paralela, los efectivos deben «remachar» —es decir, revisar— todos los pasos dados hasta el momento para localizar algún hilo del que tirar. De ahí que se hayan fijado de nuevo en la goma de pelo que la madre de Diana encontró cerca de donde los feriantes instalaban sus caravanas horas después de que su hija desapareciese. Siguiendo el posible rastro de la chica, su madre caminó hasta el último lugar donde fue vista y del suelo recogió una goma que, atendiendo a su testimonio, era del mismo tipo que Diana utilizaba.

Se trata de retomar el trabajo de campo que se realizó al comienzo de la investigación y que, descartada la contribución tecnológica, se convierte en la única vía para llegar a dar con el paradero de la madrileña. A esta labor se refirió precisamente ayer el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, al asegurar que las pesquisas por el caso Quer «están avanzando lentamente. Es la única forma de que se pueda esclarecer el hecho». La investigación, en manos del juzgado de instrucción de Ribeira, sigue bajo secreto de sumario.