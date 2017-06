Vizcaíno: “Ya habrá tiempo de objetivos más ambiciosos”

El presidente, Manuel Vizcaíno, participó ayer en la tertulia deportiva de Andalucía TV. En ella ha vuelto a hacer balance de la temporada y, de paso, ha mandado un mensaje de cautela de cara al futuro. Por eso mismo, desea que dentro de un año el equipo acabe en “cualquier puesto que nos mantenga en Segunda división un año más”. Y sentencia con una frase cargada de razón. “El que tiene prisa en subir, baja a Segunda B”.

Vizcaíno argumentó el porqué califica la temporada recién finalizada de “sobresaliente”. Así, contó que el Cádiz CF era “el séptimo presupuesto más bajo en jugadores, que es como se mide el potencial deportivo de un equipo. Hemos dado una gran imagen en Segunda, hemos superado en los dos partidos al Tenerife en ambos partidos. La regla nueva es la que nos apeó, a pesar de ser mejores”.

En la misma idea moderada y prudente, no cree para nada una decepción haber caído ante el Tenerife de manera injusta y reiteró que el club “que tiene prisa en subir, baja a Segunda B. Para el año que viene firmo cualquier puesto que nos mantenga en Segunda División un año más. A nosotros nos hace falta estabilidad y ya habrá tiempo de objetivos más ambiciosos”.

Nuevamente, por enésima vez, fue preguntado acerca de su relación contractual con Pina. Y otra vez, por enésima vez, se refirió a las ganas que tiene de seguir al frente de esta aventura. “Estoy centrado completamente en el proyecto del Cádiz CF. Quedan muchas cosas por hacer y creo que queda mucho recorrido. En este momento, todo lo que no sea hablar de mi futuro en el Cádiz CF no es verdad”.

Ayer se cumplía un año del ascenso en Alicante, algo que no puede borrar de su memoria porque “el ascenso fue increíble. Cuando Dani hizo lo que sabe hacer, sabíamos que estaba cerca el sueño”.

Destaca la temporada de la plantilla de Cervera y la valora en su mayor medida. “Hemos estado veintitantas jornadas en ‘play off”, pero la Segunda es muy traicionera; hay equipos que estaban salvados y han descendido como el Elche y el UCAM. Equipos con potencial como el Mallorca han descendido. Faltando dies jornadas el Elche tenía más posibilidades que el Cádiz CF en entrar en ‘play off’ y ha bajado. Pero la clave ha sido que el Cádiz CF se ha tomado todos los partidos como una ‘final'”.

Como no, resalta la labor diario de Cervera. “Cuando se ha ido trabajando se consiguen las cosas y cuando no, no se consiguen. Hemos cogido un club en concurso de acreedores y hemos logrado estabilidad. Lo importante es no desviarse del camino en ningún sentido y para eso estamos los directivos. Nuestro primer objetivo es la satisfacción del aficionado y lo que nos piden es sentido común, que el equipo sea noticia por lo que ha sido este año y no por lo del pasado. El nivel de satisfacción con Cervera no es otra cosa que sus resultados. Yo hablo mucho de eso con él, ‘tus resultados son los que te están llevando donde estás ahora’ le digo. Aquí ha recuperado su capacidad, es un hombre de play off, de pelea. Está teniendo la suerte que no ha tenido en otros sitios”.

También tuvo palabras para Moha Traoré, el primer fichaje de esta temporada. “La dirección deportiva lo ha seguido durante todo el año. Es una apuesta de las que les gusta a Pina y a Cordero y ahora tiene que mostrar un nivel superior al de la Segunda B. Que trabaje en la pretemporada y que sea un efectivo más a disposición de Cervera. Jugador versátil y goleador y este uno de los aspectos que le gusta a Cervera”.