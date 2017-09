Vizcaíno es «como el subalterno que pasa un día a ser torero y ya no quiere volver»

Quique Pina ha sido el protagonista ante los micrófonos del programa de Canal Sur dirigido por Fernando Pérez. El murciano ha dado un repaso a su vida deportiva, desde sus inicios en el fútbol como jugador a su labor en la intermediación de fichajes estrella como Riquelme, Saviola, Vieri, Tristán o Turu Flores. Curiosamente, la operación que recuerda con más cariño es la de Iván Helguera, a quien descubrió en Santander cuando estaba a punto de dejar el fútbol y luego acabó en la Roma y el Real Madrid siendo campeón de Europa.

Pero al margen de sus vivencias, Pina es noticia por esa guerra que mantiene con su socio en el Cádiz CF, Manuel Vizcaíno. Así que aprovechó su presencia en los medios para reiterar su deseo de que el sevillano comparta la firma de la sociedad Locos por el Balón, propietaria de la mayoría de acciones de la entidad. “No es justo que teniendo el 50% no tenga la firma compartida”, se lamentaba.

Explica cómo fue Vizcaíno quien se acercó a él hace unos años con la idea de trabajar juntos en un club de fútbol. “Yo le dije que me interesaba el Cádiz CF, y como el CSD no me permitía entrar” al ser también mandamás del Granada, le ofreció quedarse al frente de la entidad. Cuando sale de la capital nazarí, “le dije que ya tenía permiso del CSD para tener una función dentro del club. ‘No me importa que sigas de presidente, pero ahora sí podemos compartir la sociedad, la firma de la administración’. Pero ha sido como el que pasa de subalterno a torero un día y ya no quiere volver a su posición”.

Pina, muy duro

“Antes sabía estar en una segunda posición, donde quería aprender”, pero ahora ha cambiado, según apunta Pina. “Pasa de la dirección de marketing del Sevilla a ser presidente del Cádiz; eso confunde a la gente y hace que no recuerde la realidad. Yo respeto, pero no me pueden pedir que no esté cabreado con esa situación, no me conformo. Cada uno al final tendrá que ir con su parte”.

El murciano desvela el final. “Habrá una disolución de la sociedad y cada uno tendrá sus acciones; entonces se deberá decidir en junta de accionistas”. Y ahí su relación con Rafael Fernández (que tiene el 20% de acciones) sería decisiva.

La afición disfruta con su Cádiz CF como líder de Segunda, pero no puede negar el temor a que esta disputa haga reventar a la entidad de Carranza. Quique Pina lanza un mensaje tranquilizar. “Conseguí tener la firma solidaria en lo deportivo, y él en lo societario. Así funcionamos, y lo positivo es que en lo deportivo no tengo que dar explicación a nadie. Prácticamente ni informamos de lo que hacemos, y esa es la salud del Cádiz CF. Pero no estoy contento de que tengamos que llegar a esta división. Aún así, tranquilidad, porque eso no influye en el Cádiz CF. Él no puede entrar en la parte deportiva, ni siquiera tiene información“.

Por ello entiende que la división no afecta al plantel. “Los jugadores saben quién manda en lo deportivo, quién es su jefe, y este problema no tiene nada que ver. Si un futbolista sabe que tiene que salir, o renovar, habla con nosotros”.

Y por último aprovechó para desmentir que el negocio del Cádiz CF lo compartiera con José María del Nido. “Con Del Nido no tengo ninguna vinculación, yo conformé la sociedad con Manolo Vizcaíno, que le “encantaría que fuera la persona que conocí”.