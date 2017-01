Toril: «Intentaremos que Ortuño esté lejos del área»

Alberto Toril se cruza en el camino del Cádiz CF. Después de reducir al ridículo a los amarillos cuando dirigía al Real Madrid Castilla, el técnico cordobés entrena al Elche, con urgencias de ascenso tras la caída por motivo administrativo de la temporada anterior. Sigue destacando por su humildad y sencillez, lejos de los delirios de grandeza de otros compañeros.

Esta mañana ha analizado el duelo con el conjunto gaditano a 48 horas de la gran cita. Toril se encuentra ansioso por encontrarse con su hinchada en el Martínez Valero en uno de los mejores momentos del cuadro ilicitano en esta temporada. “Ya estamos deseando que llegue el domingo pues son muchos días sin competir. Jugamos en casa ante un buen rival y llegamos en buena dinámica. Tenemos una buena oportunidad de conseguir dos victorias seguidas. Se dan todos los componentes para hacer un buen partido y meternos más arriba”.

Coincide con Álvaro Cervera en que no le gustan los parones, y menos tan largos (tres semanas sin competir). “Los entrenadores no queremos parar cuando el equipo está en buena dinámica y el Cádiz CF llegaba en una racha positiva, haciendo muchos goles y con facilidad para generar ocasiones, y quizás el parón no le venga tan bien”. Toril entiende que los amarillos son los que ven frenada su progresión en un momento dulce. Además, contrarresta las palabras del preparador cadista. “Ellos nos quieren hacer un partido largo, intentarán no encajar gol en los primeros minutos, sabiendo que luego tienen recursos para cambiar el encuentro en la segunda mitad. Los cambios siempre le dan la posibilidad de mejorar”. Así lo demostraban ante el Córdoba en su última salida.

A la hora de destacar los puntos fuertes de la escuadra adversaria, se moja y demuestra tener bien estudiado al contrario. “Su banda complicada es su lado izquierdo. Brian Oliván es un lateral con mucho recorrido y buenos centros, y Ortuño tiene un gran remate. Álvaro tiene mucho desequilibrio. No obstante, el delantero es su diferencia. Ha hecho doce goles y es un porcentaje muy alto. Es determinante y sin esos goles el Cádiz CF no estaría donde está”.

Así que muchas de las posibilidad de triunfo ilicitano pasan por frenar al de Yecla. “Vamos a tratar que no reciba mucho, que no tenga posibilidades de remate. Es un jugador con mucha variedad de acción, potente al espacio, remate de cabeza, maneja las dos piernas y es un gran delantero de la categoría. Intentaremos que esté lejos de la portería”, insiste Toril.

El míster ensalza el buen camino de los franjiverdes en las últimas jornadas. “En nuestro estadio estamos cada vez mejor y nuestros rivales nos respetan más. Seguro que haremos un buen partido con ayuda de la afición”. Y deben continuar esa senda pues se salta el guion del partido a partido y considera clave este mes. “Enero es un momento importante para posicionarte y ver donde puedes llegar. Los próximos cuatro partidos nos marcarán si podemos aspirar a más o no”.

“En los últimos partidos el equipo ha mejorado mucho, a nivel defensivo estamos encajando poco y necesitamos dar el pasito el día del Cádiz CF para estar más arriba”. El Elche saldrá a morder desde el principio.