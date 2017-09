El Cádiz CF es «de lo mejor de Segunda en el centro del campo»

Cuarta vez que comparece en menos de siete días ante los medios de comunicación, pero la rueda de prensa de Álvaro Cervera se extiende a casi veinte minutos de repaso de la ferviente actualidad del Cádiz CF. Da gusto escuchar al entrenador cadista, siempre, porque no se calla y oculta nada. Transparente y cristalino, de hecho fue él mismo quien el pasado jueves desvelaba la realidad del ‘caso Alvarito’.

Y por más que hable ante los periodistas e informadores que siguen la actualidad amarilla, el técnico sigue dejando titulares sobre diferentes asuntos. Para empezar, la maratón de partidos de esta semana. Mañana toca el Nástic, que irá colista y aún no habrá ganado pero “por eso mismo pensamos que es más difícil”.

“Es una semana complicada que acaba mañana en cuanto a competición se refiere, no estamos acostumbrados a jugar tantos partidos en tan poco tiempo. Nos trastoca los entrenamientos y la planificación pero toca así. Sobre el papel parece que viene un equipo que no está en racha, que no tiene números buenos y pensamos que eso es más difícil”, explica Cervera que habla del rival: “El Nàstic quiere manejar el balón, salir jugando desde atrás y esa es la idea que tenemos nosotros de ellos. Tenemos que ver la alineación que saquen y luego la disposición, pero la idea de ellos es de equipo con mucha salida desde atrás”.

Con esas premisas, Cervera está intentando transmitir a los suyos la complejidad del encuentro. “Yo mismo seguramente sin querer pueda dar un mensaje de que el partido es fácil y de eso nada, el partido es muy difícil. No tenemos una plantilla de muchos despistes en líneas generales“.

Abdullah y Alex Fernández

El entrenador amarillo ha hecho referencia a Abdullah, que quizás no se encuentra en su mejor momento de forma. “Raffi está bien, pero con él no podemos ir a la contra. Estamos encantados de que esté aquí pero el equipo tiene que estar preparado para más cosas que cuando la tiene Garrido. El equipo tiene asumida la manera de jugar. Abdullah nos hará falta muchas veces porque cuando el equipo necesite fluidez aparecerá”.

Y sobre uno de los fichajes de este verano, Alex Fernández, Cervera apunta que “lo pedimos porque creemos que es la prolongación de José Mari. Hemos hecho hincapié en que cuando la pierde tiene dos sitios donde llevarla, Alvarito y Salvi. Cuanto más tardemos en dársela más se repliega el equipo rival. Alex está acostumbrado a otro tipo de juego pero es un chico encantador, que escucha y va a ir a más”.

«Buena plantilla pero sin especialista a balón parado»

Finalizado el mercado de fichajes, Cervera entiende que “tenemos una buena plantilla. En algunos puestos estamos largos, creo que tenemos de todo”. Eso sí, un año más, tal y como pasó en la primera vuelta del campeonato pasado, “nos falta un especialista a balón parado. No tenemos a Aketxe que puede ser el mejor del mundo en esa faceta. Perea, José Mari y Álex la sacan bien pero no son especialistas”.

Y sobre la situación que vive el exjugador del Cádiz CF Alfredo Ortuño, Cervera no lo entiende, como casi nadie. “Yo creía que era el primero en la parrilla de salida para ir a Primera, seguro que es algo que no pertenece al fútbol porque es muy extraño y muy penoso. Hizo una temporada buena y debió haberse aprovechado de eso”.