Repetir once en Alcorcón, la idea de Cervera

Sin bajas para el choque de este domingo en Alcorcón, Álvaro Cervera planea seriamente repetir once titular este fin de semana en tierras madrileñas. Una posibilidad que cobra fuerza tras el buen encuentro de los amarillos ante el Levante en el Estadio Ramón de Carranza.

“Hay posibilidad de repetir once, quedamos muy contentos con lo que se hizo el otro día y en los entrenamientos no ha pasado nada”, ha reconocido Álvaro Cervera.

El entrenador tiene ahora que gestionar una plantilla en la que muchos jugadores se quedan sin jugar cada jornada. “Gracias a Dios tenemos una buena plantilla, de gente muy implicada, con sus más y sus menos, pero no ha sido para mí un problema más allá de algún enfado pero no es normal que no jueguen tantos jugadores. Hay que cambiarlo”.

¿Ha encontrado Cervera su mediapunta con Aketxe? “Es el más puro que tenemos en el equipo, va bien a balón parado y se siente bien físicamente. Abdullah nunca fue mediapunta, fue un recuerso que buscamos para tener tres jugadores de ese corte pero él nunca se ha sentido cómodo ahí”, explica el técnico en referencia al jugador de Comores.

Y en la banda derecha, el Cádiz CF afronta su recta final con el mejor momento de Salvi. “Se lesionó en el mejor momento que tenía y este tipo de futbolistas de velocidad y trabajo en banda se va recuperando. Es un trabajo fastidiado ser jugador de banda del Cadiz porque hay veces que corres mucho y no te llega el balón y otros días que luces más, depende del juego global del equipo”.