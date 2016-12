Rafa Navarro, una carambola a la que espera el Cádiz CF

Tiene 22 años y forma parte por primera vez en su vida como futbolista de la primera plantilla del Real Betis Balompié, donde llego tras brillar con luz propia en el filial tras pasar por las canteras del Sevilla y del Coria CF.

Después de jugar 20 encuentros en el curso 2011-12 con el equipo de División de Honor Juvenil del Coria y llegó a entrenarse en el primer equipo coriano a las órdenes de Antonio Racero, ‘Puma’, que ese mismo verano se incorporó al equipo técnico del Betis para dirigir en la temporada 12-13 al División de Honor Juvenil verdiblanco. Rafa Navarro no ha sido el habitual futbolista de la cantera que alterna partidos con el primer equipo y con el filial. Eso sí, ya lleva alguna pretemporada a sus espaldas y muchos entrenamientos con el primer equipo heliopolitano.

Es un lateral derecho, de 1,73, veloz y correoso y con gran proyección al ataque. Su director deportivo Miguel Torrecilla confía plenamente en su pundonor y entrega en el cmapo y lo considera un activo de la entidad de Heliópolis, pero el entrenador actual del conjunto verdiblanco, Víctor Sánchez del Amo, no termina de verlo como para responsabilizarse en toda una Primera División. Es ahí donde aparece el Cádiz CF y una posible cesión al conjunto de Álvaro Cervera.

Rafa Navarro ya sabe lo que es jugar en Primera. Lo hizo por primera vez en septiembre de 206 frente al Málaga en el Benito Villamarín.

Sin embargo, este lateral derecho tiene por delante al italiano Piccini. Eso sí, el exentrendor bético Poyet sorprendió en los minutos previos al choque estival ante el Málaga otorgándole la camiseta de titular, en una posición poco conocida para él, la de lateral izquierdo ante la baja de Durmisi y la baja forma tras salir de una lesión de Álex Martínez. Cuando todos pensaban que Cejudo iba a ocupar el flanco zurdo de la defensa, Poyet alineó a Rafa Navarro. Y no desentonó. De hecho, estuvo bastante serio en defensa y en ataque incluso se atrevió con alguna subida peligrosa. Como el resto de compañeros, acabó muy cansado y acalambrado, aunque alegre por la ovación que el Villamarín otorgó a todo el equipo verdiblanco tras el triunfo ante los costasoleños.

Fue su estreno como profesional, pero eso no le ha valido al lateral diestro para seguir formando parte de las alineaciones del primer equipo. No obstante, alguna opción le queda para seguir militando en Primera. Y esa no es otra que la continuidad o no en el Betis del italiano Cristiano Piccini, que no está contando en estos momentos para Víctor y el club verdiblanco le busca una salida para aliviarse de la ficha del jugador, en torno a los dos millones y medios de euros.

La falta de minutos de Piccini no quiere decir que no mantenga cartel fuera de Sevilla. De hecho, el Valencia, que quiere vender a Joao Cancelo por la misma razón que el Betis quiere quitarse de encima a Piccini, estaría interesado en Piccini, . En ese caso, y si el Valencia hace caja, el entrenador che Cesare Prandelli pediría a su directiva hacer un esfuerzo por Piccini, con el que coincidió en la Fiorentina y tiene un perfil similar al de Cancelo.

Y si toda esa carambola funciona estaría con la caña preparada el Cádiz CF, que esperaría a que el Betis hiciera un fichaje pare reforzar el lateral derecho tapando de nuevo la proyección de Rafa Navarro, que vería con muy buenos ojos recalar como cedido en el Cádiz CF, un club en el que solo Carpio está jugando prácticamente todo en esa demarcación, donde ni está ni se le espera a Juanjo.