Pina: «No voy a llorar por los árbitros como otros equipos»

Poco asiduo a comparecencias públicas, el consejero delegado del Cádiz CF Quique Pina repasó la actualidad cadista dejando titulares sobre temas como el ostracismo de Dani Güiza, la situación del club y su confianza en Álvaro Cervera.

Quique Pina fue el gran protagonista de la III Convención de las Peñas Cadistas en el Estadio Ramón de Carranza dejando más de un titular en la sala de prensa del feudo cadista, donde se sometió a las preguntas de medios de comunicación y aficionados presentes.

El murciano quiso afianzar su compromiso con la entidad amarilla demostrando que en su interés por el Cádiz CF premia lo deportivo a lo económico, aunque afirmó que “cuando alguien tiene que poner dinero espera que ese dinero no se pierda, pero mi intención y mi corazón es que el Cádiz CF logre el mayor de los éxitos deportivos”.

Pina espera que el equipo dé el do de pecho y logre meterse en el ‘play off’. “Si nos metemos en la fase de ascenso, que espero que sí, nunca te iras a casa triste si finalmente no se consigue el ascenso”. El consejero delegado recordó que “subir a Primera División es un éxito y ya pensarías en quedarte el mayor número de temporadas posibles. En Primera no renunciaría a techos más altos, teniendo en cuenta que lograrlo es más complicado que en otros clubes como Valencia o Sevilla”.

Asimismo, el consejero delegado y hombre fuerte del club fue cuestionado por el tema arbitral, aspecto del que un día antes habló Cervera en la previa del choque ante el Levante. Pina huyó de la polémica. “Muchos clubes lloran con el tema de los árbitros. Si la balanza hoy está en contra nuestra hay que esperar que la balanza se iguale en las últimas jornadas. Son situaciones que en el fútbol se da. En ningún momento voy a llorar por los arbitrajes como hacen otros equipos, ni voy a pensar que los árbitros cuando ven al Cádiz pitan en contra. Considero que los árbitros que tenemos son los mejores del mundo y es un estamento que está muy profesionalizado”.

“Güiza vino al Cádiz por mi”

Otro de los temas del día fue el ostracismo que vive en las últimas semanas Dani Güiza, más que ausente de las convocatorias de Álvaro Cervera. Pina no eludió el asunto recordando que “yo traje a Güiza al Cádiz, le dije que tenía que venirse aquí. Ha sido mi representado en etapas complicadas de su carrera y siempre le he ayudado, de hecho le dije que no me extrañaba que él fuera quién marcó el gol del ascenso en Alicante”.

“El mérito de este Cádiz es de Cervera”

Y, ¿quién tiene más mérito en este Cádiz CF, Cervera o la planificación deportiva de Pina y Cordero? “Si la planificación deportiva la haces y no tienes un entrenador como Cervera no vale de nada. El entrenador ha conseguido dar el máximo rendimiento a los jugadores, no me cabe la mayor duda que el máximo rendimiento que se le está sacando a cada jugador es fruto del entrenador”.

Pina no desperdició la oportunidad de seguir elogiando a Cervera. “El Cádiz no estaría en la situación que está si el entrenador no le hubiera dado tanta intensidad. Solo se pueden ganar partidos si el equipo trabaja en actitud o en intensidad. Ese mérito hay que dárselo al entrenador.