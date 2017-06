Manuel Vizcaíno: «Me veo como presidente del Cádiz CF la temporada que viene»

También estuvo presente Manuel Vizcaíno en los micrófonos de ‘COPE Cádiz’, con motivo de la tertulia final de temporada que se celebró en el restaurante El Timón de Roche. El presidente del Cádiz CF acudió a la cita con el director deportivo cadista Juan Carlos Cordero y valoró la temporada de la entidad gaditana, al tiempo que dio algunas pinceladas sobre el futuro del club.

«Sin duda, la nota es sobresaliente. Un 9, ya que el 10 es la perfección». Así se mostró Vizcaíno al ser preguntado por la actuación del Cádiz CF en su retorno a Segunda División. Y es que, esa perfección no llegó por pequeños detalles. «Cuando te ves ahí, tan superior en la eliminatoria y ves que se escapa por pequeños detalles… Dimos una gran imagen pero no ha podido ser», aseguró el dirigente sevillano.

Sobre su continuidad en el club del Ramón de Carranza, Manuel Vizcaíno señaló: «Cien por cien seguro no hay nada, pero me veo como presidente del Cádiz CF la temporada que viene, ya que hay mucho trabajo por hacer. Puedo decir que estamos en el camino adecuado, y que Pina y yo hemos tratado de trabajar por el bien del Cádiz CF. La amistad que hemos fraguado los dos no se puede olvidar, pues hemos trabajado codo a codo y tenemos que cuidarlo». Y apostilló en este sentido: «Somos dos personas acostumbradas a dominar las situaciones. Ahora bien, me quito el sombrero con el trabajo que han hecho él y su grupo en la parcela deportiva de la entidad».

A fin de cuentas, se trata de proporcionar estabilidad al Cádiz CF, que tiene otro asunto espinoso en la recámara. «Las acciones en este momento no pueden volver a Sinergy. Es un conflicto entre Sinergy y Antonio Muñoz, pero no afecta al Cádiz CF. Yo hago de árbitro entre ambas partes si es necesario», aseguró el ser cuestionado sobre este asunto. Y también apuntó: «El Cádiz CF se ha arrastrado muchísimos años por Segunda B y esta temporada hemos mejorado en estructura e instalaciones. Ahora bien, es mucho más fácil crecer ganando partidos y el resto de necesidades pueden esperar, de manera que el principal crecimiento debe ser deportivo».

Del mismo modo quiso dejar claro el clima de cordialidad que existe con el Ayuntamiento de Cádiz. «Las relaciones con el Ayuntamiento de Cádiz van por buen camino. El trato es exquisito y no tenemos quejas», aseguró.

En última instancia, Manuel Vizcaíno habló sobre la próxima edición del Trofeo Carranza. «Además del Cádiz CF, viene el Villarreal y otro equipo está cerca (puede ser el Málaga). Para la cuarta plaza barajamos varias opciones». Al mismo tiempo, descartó a dos históricos como Atlético y Athletic. «El Atlético no vendrá. Vino dos veces como subcampeón de ‘Champions’ y también como campeón de Liga, pero no ha cuadrado la agenda. Le agradecemos las veces que pudo venir. En cuanto a la presencia del Athletic, se intentó, pero no ha podido ser porque disputará la previa de la Europa League».