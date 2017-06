Las notas del Cádiz CF 2016/17

Una plantilla para encuadrarla en una orla y recordarla para siempre.El cadismo se puede dar por satisfecho con todos y cada uno de los jugadores –hasta con la excepciones incluso– que han defendido la zamarra amarilla esta temporada. Desde Cifuentes a Ortuño pasando por los canteranos Quintana y Juampe y llegando incluso a los olvidados ya Mantecón o Abel. Todo, sin excepción, han contribuido al éxito de campaña que tuvo que cerrarse hace una semana de forma injusta en Tenerife.

Cifuentes (Notable); Un veterano que se ha ganado la renovación a pulso

Gran temporada de Alberto Cifuentes, el portero que llegó de Polonia al Cádiz CF hace dos años para ascender a un equipo en el que se ha ganado con derecho propio ser una de las voces más autorizadas del colectivo. El manchego ha sabido ganarse la confianza absoluta de un entrenador que al comienzo de temporada no descartaba alternar sus porteros en el once ligero.Sin duda, su veteranía y galones, unido a actuaciones memorables como la de Lugo, han pesado lo suficiente para que el debate ni tan siquiera se pusiera sobre la mesa. Cordero y Pina, pese a sus 38 añazos, valoraron su papel y le renovaron un año más en el que tendrá que volver a ganarse el puesto.

Jesús Fernández (Bien); El Trofeo le marcó, la Copa lo aupó y Cifuentes lo sentó

Si considera seguir, hay portero de futuro. Jesús Fernández, al que bien conoce Pina de su paso por el Granada, ha sido un suplente de lujo este año en el Cádiz CF, donde no empezó con muy buen pie en un Trofeo en el que Cifuentes brilló decantándose como el titular en Liga.Llegó la Copa y Jesús se proclamó el vencedor de una tanda de penaltis tras dejar grandes gestos en el partido ante el Levante. Prueba de sus buenas actuaciones en Copa es que Cervera sugirió que alternaría en la portería, pero las buenas actuaciones que sucedieron en Liga por parte de Cifuentes ahogaron un debate que apenas tuvo una semana de vida. Al igual que su compañero, le resta un año con el Cádiz CF.

Juanjo (Suspenso); Nunca tuvo la confianza de Cervera y se fue en enero

Ya desde la llegada de Cervera, Juanjo era ‘sospechoso’. De hecho, fue Carmona el que jugó contrapronóstico los tres primeros partidos de ‘play off’ ante Racing de Ferrol y Racing de Santander en Carranza. Los tres últimos, Juanjo cumplió. Y bien. Eso puede que le valiese la oportunidad en Segunda. Ya en Liga, jugó solo un encuentro y no estuvo muy acertado ya que el ataque del Mirandés, en el famoso encuentro pitado por Ais Reig en Anduva, le desarboló por su banda. Participó sin pena ni gloria en Copa y en enero se marchaba alMurcia, con el que no ha podido ascender.

Carpio (Notable); De menos a más en todo, en el campo y con la grada

No empezó del todo bien Javier Carpio, que llegaba al Cádiz CF tras ascender a Primera con el Alavés. No se libró de las críticas en sus primeras actuaciones pero a medida que el equipo fue asentándose a la categoría, el salmantino fue mejorando en sus prestaciones hasta el punto de ganarse el reconocimiento de una grada que ha sabido entender y aplaudir el fútbol de raza y coraje que transmite un lateral que, si bien no se suma mucho en ataque, en defensa es todo corazón. Le queda un año.

Iván Malón (Suficiente); Llegó en enero sin hacer ruido y se irá de igual forma

Llegó sin mucho ruido y se irá sin llegar a hacerlo. Ni para bien, ni para mal. Cumplió con su labor y actuó con profesionalidad. Llegó en enero y tiene opción a un año más que no parece probable que vaya a cumplirlo.Siempre se recordará su entrada en el once que sorprendió al Girona en Montilivi. Poco más.

Aridane (Sobresaliente); Sigue creciendo a pasos agigantados en su debut

Debutaba en la categoría y ha destacado por encima de todos los defensas. A pesar de su inexperiencia en Segunda, el central canario ha madurado a marchas forzadas hasta convertirse en el jefe de la zaga. Si en los ‘play off’ de ascenso a Segunda explotó, en los de ascenso a Primera se ha coronado. Le quedan dos años con el Cádiz CF y ya preguntan por él clubes de Primera.

Sankaré (Bien); Contundencia y desconexiones a partes iguales

Es un central expeditivo, contundente en el juego aéreo pero todo un peligro cuando tiene el balón en los pies o defiende dentro del área. Pero, sin duda, es un defensa que se ha ganado el derecho a la duda. Ha renovado automáticamente por jugar una serie de partidos y si los ha jugado es porque para Cervera es importante.

Servando (Suficiente); El tercer central pero con liderazgo en el banquillo

El isleño se ganó el respeto de todos actuando como lateral izquierdo en los ‘play off’ de hace un año. Este año le ha tocado banquillo, pero cada vez que ha jugado lo ha hecho muy bien. Le resta un año de amarillo y su mano en el vestuario es más que importante.

Migue González (Suspenso); Malas tardes sobre el campo pero intachable compañero

No ha sido su año pero lo ha llevado con entereza y una gran profesionalidad en lo que ha sido su último año como cadista. El central catalán no ha estado afortunado los días que tuvo que competir pero nunca ha estado olvidado por Cervera, que lo incluía algunas convocatorias importante evidenciando el buen trabajo que ha estado realizando en el día a día pese a estar en la sombra.

Brian Oliván (Bien); De más a menos aunque con un futuro prometedor

Su titularidad se la debe a una lesión recién comenzada la temporada de Luis Ruiz. Sin duda, fue en el primer tercio de Liga cuando Brian dio su mejor rendimiento. Más tarde le entrarían las dudas desde el banquillazo que sorprendentemente le dio Cervera porque a su vuelta le costó ser el mismo. El Cádiz CF ha ejercido su opción de compra dada su prometedora trayectoria. Los próximos cuatro años será amarillo.

Luis Ruiz (Suficiente); Siempre a la sombra de Brian pero siempre con luz propia

Tiene opción a un año más pero no es idea del club renovarlo en un principio. Es un gran suplente con incorporaciones destacables en el once. Cumple.

Garrido (Sobresaliente); Doctorado en Segunda A en su primer año en plata

Menuda progresión la del jugador vasco, que llegó en verano tras haber sido cedido al Racing de Ferrol por decisión de Claudio Barragán y volvió para quedarse. ¡Y de qué forma! Titular indiscutible en casi toda la temporada. Magnífico rendimiento el del centrocampista vasco, que tiene dos años más con el Cádiz CF.

José Mari (Sobresaliente); El equilibrio, el protector de la metodología ‘cerveriana’

Que el Cádiz CF creciese en Segunda se debe, en gran medida, a la irrupción en el once del roteño. José Mari ha sido la mano de Cervera en el campo. Él ha dado el equilibrio y el temple necesario al equipo en cada momento. Sin él, todo hubiera sido más complicado. Se le nota su experiencia en categorías superiores. Le queda un año en el Cádiz CF.

Abdullah (Notable); La apuesta exótica de Pina que vuelve a dar resultado

Su entrada en el equipo fue paulatina pero con el paso del tiempo se consolidó en un equipo que solía perder cuando viajaba con la exótica selección de Comores. Abdullah es el fútbol del Cádiz CF. Aunque con la llegada de Aketxe acabó en el banquillo, siempre era el primer recurso de Cervera para cambiar la dinámica del partido. Le queda un año y ya se trabaja en prolongar su contrato dada su calidad y desparpajo.

Abel Gómez (Suficiente); Comenzó titular en Liga hasta que se casó y pasó al olvido

Es cierto que Abel nunca ha demostrado en el Cádiz CF que ha sido un jugador de Primera, tan cierto como que ha sido utilizado por todos los entrenadores que han pasado por Carranza estando en él.De hecho, la Liga la comenzó titular en sus dos jornadas aportando mucho en los partidos ante Almería y Mallorca. En la tercera jornada, en Anduva, no jugó porque se casó en Málaga. No volvió al equipo y lo tuvo que dejar en enero para irse alLorca, con el que ha vuelto a ascender a Segunda.

Mantecón (Suficiente); Comenzó muy criticado pero se fue muy respetado

Participó en cinco partidos al comienzo de la temporada hasta que Abdullah y José Mari lo mandaron a la grada. Comenzó siendo el centro de las críticas y ha conseguido irse (en enero) respetado por la grada y el entorno.

Eddy Silvestre (Suspenso); Nunca pudo aportar nada pese a los intentos de Cervera

Un gol en la Vieja Condomina tras un rechace dentro del área apenas es nada para los 21 partidos en los que ha participado. Demasiados dada su nula aportación al juego. Nunca estuvo al nivel de un equipo que con él parecía jugar con uno menos. Le queda un año.

Carlos Calvo (Suficiente); Titular en los momentos más delicados del equipo

Dejando a un lado su tensa relación con Pina y los problemas contractuales que ha dado, lo cierto es que el autor del gol del ascenso ante el Hércules formó parte del once de Cervera en tres jornadas consecutivas en las que se empató en mitad de una crisis de resultados. Su gran lunar fue su expulsión que le costó el empate al equipo en casa ante el UCAM. Vuelve en julio tras irse cedido al Badalona, donde apenas ha jugado.

Quintana (Suficiente); Debut en Segunda como lateral izquierdo y cumpliendo

Jugó 23 minutos en la primera jornada en Almería para suplir al lesionado Luis Ruiz. Lo hizo como lateral izquierdo y supo sufrir en todo un debut para un canterano que ha estado cedido este año en el Cartagena y en el Rayo Majadahonda sin mucha suerte. Vuelve en julio.

Juanpe (Suficiente); Aguantó el tipo ante el Almería en la primera jornada

El canterano jugó 21 minutos en la primera jornada en Almería para defender un 1-1 que en ese momento se daba por bueno a todas luces. Salió en el centro del campo y supo lidiar la batalla como uno más. Salió cedido al Mancha Real de Segunda B con el que ha bajado. Vuelve en julio.

Ager Aketxe (Sobresaliente); Su balón parado ha dado vida hasta el final al Cádiz CF

Entre centros a balón parado, libres directos y golpeos de media-larga distancia, lo cierto es que el Cádiz CF ha podido alcanzar los ‘play off’ gracias a la pierna izquierda de un Aketxe que llegó en el mercado invernal a menor ritmo ya que venía en plena recuperación de la rodilla. Pero fue llegar abril y dar el paso al once casi que por decreto. En apenas cinco meses se ha ganado el corazón del cadismo, que desde el primer momento se percató de que estaba ante un jugador que solo podría soñarse su continuidad en el caso de que se consiguiese el ascenso. Para colmo, comenzaba a incidir mucho más en el juego dado su mejoría en el estado de forma de su rodilla. Hará la pretemporada con el Athetic y todo indica que jugará en Primera la próxima campaña.

Jesús Imaz (Suficente); La forma de juego del equipo, su principal ‘hándicap’

Marcó un golazo en Soria que abrió una importantísima victoria, pero lo cierto es que no tuvo todos los minutos que se podía presuponer después de ‘quitárselo’ al UCAM, donde estaba siendo el mejor jugador con cinco goles hasta que firmó por el Cádiz CF. El juego de bandas de Cervera, la irrupción de Aketxe y las prestaciones de Aitor se presentaron como los principales inconvenientes de un jugador que se encuentra más cómodo como interior. Le queda un año por delante para demostrar que ni se equivocó viniendo ni se equivocaron trayéndolo.

Aitor (Notable); Un revulsivo que ha dado puntos y, sobre todo, golazos

Gran estreno en una categoría en la que se creía no iba a jugar en un primer momentos. Soberbios momentos ha dejado un jugador que ha llegado a la recta final de Liga en un momento de forma dulce que Cervera no ha llegado a exprimir del todo. Tiene dos años por delante y promete mucho.

Nico Hidalgo (Suspenso); Nunca ha aprovechado los ‘bajones’ de Salvi

Vino cedido de la Juventus pero el Cádiz CF lo ha hecho suyo dos años más en los que se espera que vaya a más porque lo cierto es que Nico nunca ha podido quitarle la titularidad a Salvi, que ha pasado momentos malos por diversas molestias.

Rubén Cruz (Notable); Sin gol todo el año, pero un derroche de trabajo

La entrada en el once de Aketxe lo mandó ‘ipso facto’ a la grada, de la que regresó poco antes del ‘play off’. Negado de cara a gol, atrás deja un trabajo enorme a la hora de facilitarle la tarea goleadora a Ortuño, por el que acabó jugando en una decisión técnica discutible. Acaba contrato.

Santamaria (Suficiente); La sombra de Ortuño le ha tapado y no ha tenido suerte

Ha marcado dos goles, si bien la sombra alargada de Ortuño le ha cerrado las puertas. También tuvo molestias en su tobillo y aunque Cervera quiso tirar de él en muchos partidos, ya no le acompañó la suerte. Abandona el club tras su cesión.

Salvi (Notable); Sin destacar del todo, debuta en Segunda con ocho goles

Ocho goles en su primer año en Segunda es una estadística más que de sobra para quitarse el sombrero con un jugador que, pese a no contar con mucha calidad, siempre ha sido una amenaza para las defensas rivales dada su punta de velocidad. Tiene tres años más.

Álvaro García (Sobresaliente); Sus galopadas por la banda, claves en el ataque del equipo

Poco que decir del utrerano, que ya interesa a varios equipos de Primera. Ha marcado cinco goles pero todo lo que ha fabricado por su banda izquierda es para ponerle un monumento. Tanto en ataque, como en defensa.

Ortuño (Sobresaliente); Sus goles mantuvieron el sueño vivo hasta Tenerife

Ha marcado 17 goles. Poco o nada más que añadir para tratar de comprender el hecho de que el Cádiz CF haya jugado el ‘play off’ de ascenso a Primera. Es cierto que ha estado descentrado al final de Liga, pero dejarlo en el banquillo en el ‘play off’ sigue siendo muy discutible.

Güiza (Bien); Su estado físico, una muralla para convencer al entrenador

La edad no perdona y Güiza bien lo sabe. Su castigado estado físico no le ha permitido tener más minutos con un entrenador que hace de la entrega el primer requisito para jugar. Pese a todo, brilló en varios encuentros.

Gastón del Castillo (Suspenso); Nunca estuvo a la altura de la competición

No ha tenido suerte. Ni en el primer equipo ni en el filial. Se va.