Juan Carlos Cordero: «Mi trabajo es hacer olvidar a jugadores como Aketxe y Ortuño»

Juan Carlos Cordero, director deportivo del Cádiz CF, estuvo presente en el restaurante El Timón de Roche durante la tertulia de cierre de temporada llevada a cabo por ‘Deportes COPE Cádiz’. Allí, junto al presidente cadista Manuel Vizcaíno analizó el final de campaña del equipo gaditano y dio algunas pautas sobre el nuevo proyecto del club de la Tacita de Plata en la categoría de plata del fútbol nacional. Detalles no faltaron.

En primer lugar, Juan Carlos Cordero hizo un balance de la actuación del Cádiz CF en el último ejercicio. Y ahí fue contundente. «La nota del equipo es excepcional. Sólo nos faltó la suerte del gol, pues fuimos muy superiores en la eliminatoria pero el fútbol es así. Es la única diferencia porque todos lo demás lo hicimos bien. Nos quitamos la mochila del miedo al entrar en el ‘play off’ y merecimos llegar a la final, aunque no ha podido ser y hay que trabajar en el futuro», aseguró.

El director deportivo del Cádiz CF fue desgranando la situación de algunos de los jugadores de la plantilla cadista. Obligada era la pregunta sobre el ‘killer’ Ortuño, que regresa a la UD Las Palmas tras su año de cesión en la Tacita de Plata. «Contar con Ortuño otro año sería otra bendición y para Cervera más. Sin embargo, entiendo que Las Palmas querrá hacer caja, tal y como es lógico, así que pienso que lo venderá», señaló Cordero. Y aseveró: «Gracias a los goles de Ortuño pudimos llegar a ‘play off’. Le estamos agradecidos por todo lo que nos ha dado. Ahora bien, no me llama la atención que no fuese titular en el ‘play off’ porque confío plenamente en Álvaro Cervera. Es un tema técnico y táctico. Simplemente».

Sobre la situación de Dani Güiza, Cordero apuntó: «Tiene contrato en vigor con el Cádiz CF, aunque el mercado está abierto hasta el último día. Tener contrato no implica continuar. La semana que viene tomaremos decisiones sobre renovaciones, cesiones, altas y bajas, ahora estamos en proceso de estudio».

De esta manera, y ante el adiós de Gorka Santamaría al concluir la cesión del Athletic, reseñó: «En la delantera nos quedamos prácticamente sin jugadores. Mi trabajo ahora es hacer olvidar a jugadores como Ortuño».

También habló Cordero sobre Ager Aketxe, su gran acierto en el mercado invernal. «Aketxe fue una apuesta arriesgada. Vino flojo por la lesión y se va muy fuerte a nivel futbolístico y, sobre todo, a nivel personal después de ocho meses parado. Cádiz será una etapa dorada en su trayectoria porque aquí se recuperó. Nosotros también le estamos muy agradecidos, ya que era muy complicado mejorar la plantilla y se logró con él. Nos dio mucho a balón parado», destacó.

Pero más allá de eso, el director deportivo del Cádiz CF lo tiene claro: «Hay que intentar quedarse con un bloque. A partir de ahí, la idea es mejorar. No podemos quedarnos en la mediocridad». Y en esa idea de mantener un bloque, Cordero dio un ejemplo: «Sankaré renovó al jugar 20 partidos y tiene contrato».

Sin buena oferta no hay venta

Un grueso de la plantilla que espera mantener con pilares como el ya renovado Cifuentes, Aridane, Garrido, José Mari o Álvaro García, entre otros. Sobre este último puntualizó: «Muchos clubes preguntan por Alvarito, pero que quede claro que el Cádiz CF no quiere vender. Queremos mantener la plantilla. Tenemos un activo». Pero aclaró: «Tiene 6 millones de euros de cláusula, que creo que está fuera de mercado, aunque eso ya dependerá de los clubes. Si la oferta es convincente, se irá. Es decir, llegando a los 6 millones o acercándose mucho. No vamos a traspasar al futbolista a cualquier precio».

El que no continuará será el ‘Kuncito’, la gran decepción de la temporada cadista. «Gastón del Castillo no se adaptó. Tiene condiciones pero también se trata de competir. Es un jugador que vuelve a Independiente y no ejerceremos ninguna opción sobre el futbolista», añadió.

Por lo tanto, toca seguir trabajando y Cordero espera hacerlo con éxito. Ahora con más tiempo y sin menos ataduras que hace un año, cuando tuvo que confeccionar una plantilla prácticamente nueva en días. «El mayor acierto fue hacer una plantilla entera para competir en Segunda. Decir adiós a muchos que habían conseguido el ascenso a Segunda y traer a desconocidos», señala. Y avisa: «Me gustaría tener casi lista la plantilla en la pretemporada». Ahora bien, como hombre de fútbol que es, sabe que la exigencia aumenta después de esta excelente temporada y no será sencillo mejorar lo conseguido en una categoría tan complicada. Manos a la obra.