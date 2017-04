David Ferreiro: “Somos una familia”

David Ferreiro estuvo un año en el Cádiz CF y caló hondo. El extremo diestro ourensano llegó en el año en el que Quique Pina se hizo con la gestión deportiva del Cádiz CF y fue uno de los baluartes de un equipo que acabó muriendo en la orilla en la tanda de penaltis ante el Lugo en Carranza, partido que abrió él con un gol tempranero.

El gallego llegó cedido por el Granada y cedido también se fue al año siguiente al Racing de Santander y al Hércules, equipos históricos con los que jugó e Segunda para sufrir dos descensos. Pese a los palos recibidos, el gallego recuerda muy bien su año en Cádiz. “Me encantó la ciudad, su gente y el ambiente de fútbol que se respira. Fue una pena no haberlo disfrutado más”, comenta el hoy jugador de la SD Huesca.

“Era un año idóneo para ascender”, rememora Ferreiro, que no oculta que le hubiera hecho mucha ilusión jugar con el Cádiz CF en Segunda A, categoría en la que se ha asentado este año en el Huesca tras jugar dos años en el Lugo. “Hay que seguir currando y he tenido la suerte de vestir las camisetas de clubes históricos pese a que en Alicante y Santander no se cumplieron los objetivos, pero de todo se aprende”, dice.

Fue en Lugo, su verdugo estando en el Cádiz CF, donde por fin se hizo importante. “Estuve dos años y disfruté mucho. Jugaba cerca de mi tierra y me trataron fenomenal pero no pudo estar más tiempo porque me tenía que ir sí o sí ya que entraron nuevos dirigentes que no contaban conmigo. Ahora he llegado a Huesca, donde estoy contentísimo y donde se ha hecho una gran plantilla”.

David Ferreiro siempre fue un tipo sencillo, educado, correcto y del que nadie nunca pudo decir nada malo en su estancia en Cádiz. Y así sigue siendo el extremo gallego, que habla solo para bien de sus recuerdos en cualquiera de los clubes por los que ha pasado. “A Huesca he venido buscando otros objetivos y en ello estamos”.

Para el jugador del Huesca, Quique Pina ha sido un hombre muy importante en su vida aunque ya apenas guardan relación. Eso no quiere decir que no le esté agradecido. “De bien nacido es ser agradecido. Nos conocemos del mundo del fútbol y él fue quien me dio la oportunidad de jugar en equipos históricos como el Cádiz CF, Hércules y Racing”, que fueron a los equipos que, siendo propiedad del Granada, estuvo jugando en calidad de cedido.

El Huesca no tiene otro objetivo que la permanencia, aunque ahora la cumbre parece más alta. “ya en sí hemos conseguido el logro de la salvación. Ahora podemos soñar y eso intentaremos hacer aunque sabemos de las dificultades”, dice.

En el partido de ida en Carranza, Ferreiro salió del banquillo para jugar unos minutos. Al gallego le vinieron buenos recuerdos. “Ese estadio es un espectáculo y me gustó volver porque pese a no ascender, pasé muy buenos momentos en Cádiz”.

Cuando se le pide que hable de su actual equipo, se le llena la boca al hablar de él, al igual que de su entrenador Anquela. “Tiene las ideas muy claras y así nos las transmite. Somos una familia con 23 jugadores en la plantilla y en donde todos nos sentimos importantes. Juegue quien juegue, el equipo no lo nota. Todos sumamos y la intensidad no falta en ningún momento”.

Enamorado del fútbol, Ferreiro se conoce perfectamente al Cádiz CF, donde destaca por encima de todos a Alfredo Ortuño y a las bandas rápidas con Alvarito y Salvi. “Me gusta mucho seguir la Segunda A y el Cádiz CF es un equipo muy intenso; se parece bastante a nosotros en ese aspecto aunque intentaremos llevar las riendas del partido”.

Y si bueno es el Cádiz CF a su parecer, igual será sus dos posibles oponentes en la banda, Brian o Luis Ruiz. “Son dos laterales que juegue quien juegue me lo pondrán difícil. Espero dominar y que no me hagan muchas incursiones”.