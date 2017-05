Cifuentes critica al filial: “Se dedican a insultar como si hubieran jugado la ‘Champions'”

Alberto Cifuentes fue de nuevo providencial para su equipo con paradas de mérito que salvó al menos un punto para el Cádiz. El meta destacaba el esfuerzo del equipo en un partido que se complicó muchísimo.

“El equipo ha demostrado que quiere ese objetivo. Ha sido un partido muy difícil, hemos tenido buenos minutos en la primera mitad. El primer gol nos ha hecho daño y enseguida nos han hecho el segundo, aun así hemos empatado el partido. Después veníamos de un esfuerzo muy grande, aunque hemos acabado con dos córner en su campo”.

Sobre los errores en defensa, Cifuentes explicaba que “en Segunda División tiene que haber goles y errores. Todo el mundo está implicado, a veces se falla y otras se acierta. Es una temporada muy larga y estamos en buena disposición. Nos han hecho tres goles, pocos equipos lo han hecho, hemos puntuado y ahora aprender de todo e intentar ganar el domingo”.

Con todo, el portero hablaba también de la actitud chulesca por momentos de algunos jugadores del filial sevillista. “No me gusta que me falten el respeto jugadores de veinte años, cuando se dedican durante el partido a insultarte como si hubieran jugado la ‘Champions’ y eso no me gusta. Me han sacado la amarilla porque estaba hablando el tema del saque de banda porque no iban a tirar la pelota y querían que nosotros si la tiráramos. Que no nos echen a la gente encima por eso“, apuntaba el portero.