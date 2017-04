Cervera ya tiene su once

Todo parece haberse unido y cuando las cosas vienen rodadas, lo lógico es que quien manda al aparato, no tenga inconviente alguno en dejarlas seguir rodando. El que manda no es otro que Álvaro Cervera y lo que está funcionando es el once. Quedan siete jornadas y, aunque parezca mentira, si se le pregunta a un aficionado del Cádiz CF cuál cree que es el once de gala de su entrenador no respondería poniendo la mano en el fuego.

Pues bien, algo parece haber cambiado porque tras lo visto el pasado sábado ante el Levante –incluso antes de que comenzase el partido– son muchos los cadistas que han resuelto la duda. Y sí: este equipo de Cervera tiene once tipo y se vio ante el conjunto granota.

Vaya por delante que, como en toda plantilla competitiva, son varios los jugadores que se pueden echar de menos en el once, pero todo indica que Cervera ha pulido a su equipo para tenerlo a punto para estas últimas siete jornadas.

A bote pronto, el gran damnificado de la noche a la mañana en el equipo es el jugador francés Rafi Abdullah, hasta hace poco intocable, pero que por motivos del guion sería el jugador que se queda fuera debido a la lógica irrupción de un hombre que debe jugar no ya solo por decreto, sino también por pura rentabilidad.

A la vista está que en la portería no hay ningún género de dudas más allá de que al veterano Cifuentes no se le haya renovado hasta el momento pese a que cumple contrato en junio. No pasa nada. El portero del ascenso no ha cometido errores de bulto y aporta más por su experiencia y sabiduría que transmite al resto de compañeros que por los méritos bajo palos, que también.

En el lateral derecho, pese al fichaje invernal de Malone, Javier Carpio es dueño y señor de la banda. El murciano no dio opción alguna a Juanjo y no parece que le vaya a dar al recién llegado. El típico lateral recio que cumple con nota al tiempo que le da a la defensa ese cariz defensivo que debe tener cuando se cuenta, en la izquierda, con otro puramente ofensivo como Brian Oliván, otra vez fijo en las alineaciones después de pasar cuatro semanas en la grada que su entrenador espera que le hayan servido para descansar, recapacitar y recargar energías.

Aridane y Sankaré son los centrales, letales en el juego aéreo aunque algo temerarios con el balón en los pies. Cervera, por lo que se ve, anda encantado de pagar lo uno por lo otro.

Luis Ruiz, Servando, Malone y Migue son los reservas que siempre que han entrado, han sabido responder.

El doble pivote es sagrado. José Mari y Garrido son los componentes de un centro del campo donde el trabajo y la veteranía se unen para dar consistencia a un equipo llamado a vivir de las bandas, el balón parado y el ‘punch.

Y si claras están las cosas en la sala de máquinas, mucho más lo están en los carriles, donde Álvaro García y Salvi, las alas del ascenso, significan todo lo que es el juego ofensivo del Cádiz CF. El sanluqueño, tras una temporada con muchos altibajos, parece haber recuperado la chispa que le hizo brillar con luz propia en Segunda B, mientras que el utrerano es la amenaza ‘número uno’ de las defensas contrarias y del que poco ya se puede decir. En la reserva, la velocidad indomable de Nico, la calidad y el chut de Aitor o el gol de Imaz son recursos óptimos al alcance de Cervera.

La mediapunta es para Ager Aketxe, un jugador que solo seguiría en el Cádiz CF si el equipo amarillo ascendiera y Pina sacase su habilidad negociadora para regateárselo un añito más al Athletic, club del chico. El vasco no tiene suplente porque no es fácil sustituir a un mago. Pese a ello, Eddy y Abdullh siempre podrán ser un ‘parche’ en la mediapunta, que no en el medio campo.

Y arriba, Ortuño y nadie más. Bueno sí, Santamaría y, quien sabe si Güiza.