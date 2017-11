Cervera: «Vivimos para ganar, no para otra cosa»

Álvaro Cervera explicaba en sala de prensa la victoria de un Cádiz que mira arriba tras ganar un partido en el que “hemos sufrido mucho”.

El técnico cadista reconocía que no fue el mejor partido de los suyos, pero se ganó, lo realmente importante. “Es un partido en el que hemos sufrido mucho, nos ha obligado mucho el Valladolid con la pelota, siempre encontraban un pase y alguien libre. Esto nos pasa en otros partidos pero robamos, hoy menos y alguna que robábamos no la terminábamos bien”.

Más allá del juego bonito y otras cosas, Cervera sentencia el mejor resumen del partido recordando una premisa clara en este deporte: “Vivimos para ganar, no para otra cosa”. Y es que el técnico apuntaba que “estamos contentos y no vamos sacar una conclusión positiva pero tampoco negativa, los partidos cambian mucho. Hemos sufrido sin balón y no hemos estado bien con él”.

Sin irse más allá de ese discurso, el técnico añadía que “en el fútbol cabemos todos por eso le llaman el deporte rey porque cabemos todos. Mi profesión es ganar partidos, si el rival hace muchas cosas le doy la enhorabuena y la mano pero lo importante es ganar”.

De ocho partidos sin ganar, a cuatro venciendo. “No hay diferencias respeto al equipo que no ganaba y el de ahora. Para vencer cuatro seguidos hay que tener una pizca de fortunas pero no es casualidad. Nuestro trabajo es el mismo y no queremos cambiarlo”.

Cervera destacaba, para finalizar, el trabajo de Rubén Cruz. “Tiene una inteligencia especial para jugar el fútbol. Sabe lo que hace en cada momento”. Y sobre el cambio de Villanueva, el míster afirmaba que “tiene un problema en la rodilla, cualquier cosita nos hace prescindir de jugadores. No estamos teniendo suerte en esas cosas”.