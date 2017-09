Cervera: «Si llegamos a marcar, Carranza se cae»

Satisfecho, tal y como se dio el partido. Álvaro Cervera destacaba tras la igualada ante el Numancia que había que “valorar el empate, once contra once iba a ser complicado y jugar con diez tanto tiempo es difícil”.

El técnico del Cádiz destacaba que durante la segunda mitad su equipo intentó llegar al área contraria pero con reservadas dada la inferioridad. “Hemos tenido algunos acercamientos que es lo que buscábamos, más que crear ocasiones. No queríamos caer en el error de ver que no podíamos ganar, para entonces perder el partido”.

Sobre la acción que cambia totalmente el partido, la expulsión de David Barral, Cervera no se mojaba demasiado. “He preguntado si alguien ha visto alguna imagen y nadie me dice nada. Si no es nada es una equivocación del árbitro y si lo es, el futbolista se equivoca”.

La inferioridad en el terreno de juego hizo que Cervera moviera el banquillo en el descanso dando entrada a Carrillo y Nico Hidalgo. “Queríamos poner las dos bandas rápidas y tener a alguien que aguante la pelota. En alguna ocasión hemos llegado a línea de fondo y creo que a mi entender era lo que había que hacer”.

«No termino de ver a Romera y Barral juntos»

Cuestionado por la titularidad de la dupla Dani Romera – David Barral, Cervera sorprendía explicando que aún no los termina de ver juntos sobre el verde. “Me convencen Romera y también Barral como jugadores pero juntos no los termino de ver. Los ponemos porque trabajando quiero que eso salga pero no termina de salir como quiero. Los dos son muy buenos pero si tienes que poner alguno atrás es más complicado y no creamos tanto peligro”.

De ahí que para lo que busca el entrenador jugadores como Rubén Cruz y Perea puedan ser claves. “Los necesitamos pero si por ejemplo hoy le doy minutos a Perea se muere en el campo. Tenemos en la mente que ambos puedan jugar”.

Un partido que “por el juego de los dos equipos dejó un ambiente frío en Carranza”, explicaba Cervera que, no obstante, destacaba que “si marcamos en la Segunda parte, Carranza se cae”.