Cervera: «Estamos cerca de ganar y cuando lo hagamos encadenaremos una racha»

Cinco jornadas sin ganar son muchas para un equipo que quiere jugar la fase de ascenso a Primera División. Más allá de las sensaciones, que no han sido malas, el Cádiz CF necesita ganar como el comer este domingo en Alcorcón.

Lo mejor es que Cervera lo sabe y lo reconoce una semana más antes del duelo en Madrid. “Estoy convencido de que estamos más cerca de ganar que de perder. Cuando ganemos vamos a encadenar una racha seguro”.

El técnico no esconde su “frustración” tras no ganar el pasado sábado al Levante porque “lo estábamos pasando por encima en la segunda parte. Fue de los mejores partidos que hemos hecho en casa, no global pero sí por momentos. Había un poco de frustración porque hicimos de todo por ganar y no pudimos hacerlo“.

Respecto al duelo frente al Alcorcón, el entrenador lo analiza con mucho respeto. “Estos equipos que están apurados y en el que el último partido en casa perdieron va a ser complicadísimo”. Asimismo, jugar por la mañana no complace a Cervera. “El campo suele estar bien, creo que va a hacer frío aunque sea por la mañana. Te tienes que levantar antes, comer diferente, hay que mentalizarse y estar preparado. Queremos que sea un partido disputado, en el que no vayamos contracorriente, por debajo en el marcador”.

Con todo, Cervera tiene claro que se conseguirá la fase de ascenso. “El trabajo nos va a llevar al ‘play off’, llevamos partidos sin ganar y confiamos en que cuando sumemos una victoria encadenaremos una racha. Con dos o tres victorias y un empate debemos meternos ahí“, explica..