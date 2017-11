«Tenemos una deuda en casa y por eso vamos a intentar ganar»

En más de una ocasión Álvaro Cervera ha repetido aquello de que “cuando más se gana, más cerca se está de perder”, y viceversa cuando vienen mal dadas. Y con esa premisa, el técnico del Cádiz CF sabe que ante el Valladolid tiene una papeleta complicada de cara a conseguir la cuarta victoria consecutiva, algo ni mucho menos imposible.

“Como todo en la vida cuando llevas tanto tiempo haciéndolo bien, más pronto estás de acabar. Tenemos una deuda con la afición y vamos a intentar ganar. Ha salido todo perfecto en los últimos partidos. Estamos contentos por salir de una situación complicada, estamos reforzados y tranquilos. Hay que seguir sabiendo que es complicado mantener el nivel”, explica el entrenador cadista.

Cervera es consciente que durante el partido “se dan muchas fases”, y el tanto de Garrido en Gijón sirvió para mucho en un equipo que con el marcador a favor va cuesta abajo. “Los partidos tienen fases, el otro día el gol de Garrido nos dio mucho. Tenemos unas condiciones y unas características que según como vaya el partido se nos complica o facilita. Hemos añadido una serie de cosas al equipo, con tres centrocampistas somos mejores“.

Ojo con el Valladolid

Tras ganar al Sporting, otro histórico como el Valladolid se presenta como un rival complicado. “Es un partido para estar muy pendiente cuando no tenemos el balón. Quiero estar en positivo con los goles, meter muchos pero recibir muchos no vale como el Valladolid. Me gusta ver goles pero que mi equipo sea así lo paso mal. Hay que intentar jugar a lo que tu quieres, no a lo que quiere el rival”.

¿Qué ha cambiado de la mala dinámica ahora en el Cádiz CF? “Cuando se pierde no hay un discurso aceptable. Antes no estábamos bien y ahora parece que las cosas van mejor que el equipo va más rodado. Las cosas no se hacían mal, salvo algún partido el equipo no ha dado malas sensaciones”, destaca el entrenador.