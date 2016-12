El Cádiz CF optimiza su pólvora

Era el día y no dudó en crecerse. Y lo hizo. Él es pequeño, pero para la mayoría del cadismo es grande. Álvaro Cervera acababa de ver desde un palco acristalado de tribuna como su equipo, el Cádiz CF, conseguía ante el Sevilla Atlético su tercera victoria consecutiva, la tercera con autoridad y grandes dosis de autosuficiencia. Era el día y se creció. Raro en alguien como él, de perfil humilde y casi místico. Pero lo hizo.

Cervera ironizó con sus críticos. O quien sabe si hasta con él mismo, pero dijo lo que a veces cuesta creer si se conoce su método, sus planteamientos, su conservadurismo en el campo. «Dicen que soy defensivo, pero hemos metido diez goles en tres partidos». Tracatrá. Era el día, sin duda. El Cádiz CF se iba de vacaciones en puestos de ‘play off’ de ascenso y con la mirada puesta en la carta de los Reyes, donde muchos pedirán lo que hasta ahora resulta más un sueño que una realidad. Pero ahí está.

No obstante, hay otras estadísticas que no dicen lo mismo. O en otros términos. El Cádiz CF tampoco es el vivo ejemplo del ‘jogo bonito’ aunque en estos momentos le está saliendo todo. Es más que comprensible que Cervera se viniera arriba tras meterle cuatro a un bien Sevilla Atlético, pero debe saber, y lo sabe, que su equipo se la juega menos que otros.

Así al menos lo dice una hipotética clasificación por equipos de disparos a puerta, donde el Cádiz CF ocuparía puestos de descenso junto a Elche, Oviedo y Alcorcón.

Porque el Cádiz CF llegar, lo que se dice llegar, llega más bien poco si se compara con sus adversarios de la categoría. Eso sí, cuenta con un índice de acierto que para sí lo quisieran equipos que llegan 49 veces más a portería y que se encuentran en posiciones muy diferentes a la del Cádiz CF en la clasificación real como es el caso del Rayo Vallecano, que después del Girona es el equipo que más chuta a puerta rival con 204.

Pero el caso es que los de Cervera, que con el paso de las jornadas han comenzado a ver puerta de manera sorprendente, lo intenta de cara a puerta más bien poco en comparación a sus rivales. Porque el caso es que los amarillos llegan mucho aunque les cuesta chutar a puerta, que es lo que viene a recoger las estadísticas de LaLiga y que soportan esta información.

La clasificación deja a las claras que no por el hecho de llegar más se consigue mejores resultados. Asombra la posición del Rayo Vallecano, que es segundo mientras que en la clasificación general coquetea con los puestos de descenso.

Y si sorprende la del once de la barriada madrileña, no menos sorprende la hipotética situación en la que se encontraría el Cádiz CF. Y es que el conjunto gaditano se ha ido de vacaciones siendo una de las sensaciones del campeonato siendo cuarto clasificado a tres puntos del ascenso directo. Sin embargo, el once amarilllo ataca más bien poco si se compara con equipos como el Mallorca, que se encuentra en puestos de descenso mientras que es uno de los equipos que más chuta a puerta, 190, cuarenta veces más que los muchachos de Cervera. Los de Palma son los terceros clasificados por detrás de Rayo y Girona, líder en la hipotética clasificación y que también responde en la realidad al ser el más inmediato perseguidor del intratable Levante, que con 176 disparos a puerta y una efectividad del 41% es el séptimo equipo que más lo intenta de cara a puerta.

La efectividad del Cádiz CF es del 44% y cuenta con una media de ocho disparos por partido, de los que algo menos de la mitad van dirigidos entre los tres palos. Una eficacia que le ha valido para encaramarse a los puestos nobles de una clasificación que le respeta.

Hipotética clasificación por equipos de disparos a puerta*

Equipo PJ Disparos Media Precisión

1. Girona 19 216 11 44%

2. Rayo V. 19 204 11 41%

3. Mallorca 19 190 10 35%

4. Lugo 19 188 10 47%

5. Valladolid 19 186 10 40%

6. Huesca 19 179 9 51%

7. Levante 18 176 10 41%

8. Sevilla Atlético 19 173 9 49%

9. Numancia 19 168 9 42%

10. Tenerife 19 164 9 46%

11. Almería 19 162 9 45%

12. Córdoba 19 159 8 42%

13. Nàstic 19 159 8 43%

14. Mirandés 19 158 8 41%

15. Getafe 19 157 8 48%

16. UCAM 18 154 9 40%

17. Reus 19 153 8 46%

18. Zaragoza 19 152 8 50%

19. Cádiz 19 150 8 44%

20. Elche 19 149 8 43%

21. Oviedo 19 139 7 42%

22. Alcorcón 19 130 7 42%

*Fuente: Estadísticas de LaLiga123. La media se saca de los disparos que van entre los tres palos.