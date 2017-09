Barral: “Ni yo esperaba que me estuvieran saliendo así de bien las cosas”

David Barral fue el elegido para hablar en los micrófonos de Gol al término del encuentro. El isleño consiguió su cuarto gol en Liga y no podía esconder su satisfacción. “Me ha caído el rechace y la he podido meter”, dijo explicando el tanto.

El delantero cree que el partido fue “complicado porque se metieron muy atrás, pero por suerte he marcado ese gol y se ha abierto el partido. Hay que estar muy agradecido al trabajo del equipo”, dijo.

Está teniendo un arranque liguero magnífico el ex del Sporting. “Me están saliendo las cosas bien y el entrenador me está dando su confianza. Eso es importante. No yo esperaba que me estuvieran saliendo así las cosas”.

Fue preguntado por su compañero Álvaro García, que terminó el encuentro en el banquillo junto a él al ser cambiados ambos. “Creo que puede que tenga un esguince; ha entrado en el banquillo con mucho dolor pero esperemos que se quede en eso”.