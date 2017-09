«El árbitro me expulsa por decirle ‘tranquilo’»

Mal idilio tiene Álvaro Cervera con algunos árbitros desde que es entrenador del Cádiz CF. De hecho, él mismo ha recordado que con la expulsión sufrida en el choque de Copa del Rey ante Osasuna “son tres las veces que me han expulsado desde que estoy en Cádiz, supongo que algo estaré haciendo mal”.

Muy resignado, el entrenador reconoce que “no le he dicho absolutamente nada al árbitro. Me expulsa por decir ‘tranquilo'”. Con esa declaración, el cabreo interno no es para menos cuando pide incluso que alguien en este deporte de masas pueda ver lo que ha pasado realmente.

“En el fútbol se te acerca la gente y te dicen que no debes decir nada. Me gustaría que en el fútbol en el que tanto se avanza, lo que ha pasado entre el árbitro y yo se pudiera ver. Que alguien pueda captar lo que yo digo y lo que se me responde, y a partir de ahí tomar decisiones”.

Y es que el técnico amarillo achaca que “al final siempre tenemos que creer al que llamen juez pero un juez siempre escucha a dos personas. No ha pasado nada, y soy un entrenador que pasa más tiempo sentado que de pie”. Conclusión a la que el técnico añade resignado que “seguramente me caerá algún partido”.