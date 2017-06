Airam, contento a medias

A. C.,

Por A. C., 13:49 h.

Airam Cabrera no quiso perderse ayer el partido de vuelta que enfrentaba al equipo de su ciudad y en el que se formó, el CD Tenerife, contra el último equipo que defendió su camiseta en España. Cadista de adopción y tinerfeño de nacimiento, no dudó en destejar el pase del club chicharrero al mismo tiempo que sentir la eliminación de un equipo al que adora y donde ha dejado cantidad de amistades.

De hecho, ayer Airam recibió muestras de cariño de la afición cadista, con la que se fotografió en los aledaños del estadio momentos antes del duelo. Hoy ha hablado con Radio Marca tras su mala experiencia en la liga chipriota. “Estoy contento por el pase del Tenerife, aunque pasara lo que pasara también iba a estar contento si pasaba el Cádiz CF”, comenzó diciendo el delantero que vivió dos ‘play off’ de ascenso vistiendo la camiseta amarilla.

Airam habló del sentimiento cadista que tanto aprecia desde la distancia. “Para los aficionados del Cádiz CF, el equipo es la vida. Desde pequeños se les inculca el cadismo. Están muy orgullosos”, comentó.

Sus dos años que pasó en Cádiz, donde llegó de la mano de Alessandro Gaucci para irse con la de Pina, no se le han olvidado. Ni se le olvidará a juzgar por sus palabras. “Para mí estar en el Cádiz CF fue espectacular. Guardo el mejor recuerdo de mi carrera ahí. Me dieron mucho cariño”.

Una vez abandonó el Cádiz CF, Airam puso rumbo a Polonia para brillar en el Korona Kielce de la Primera División, en el que marcó 16 goles. Distinto le fue en la siguiente temporada que ya acaba. “En Chipre he vivido la cara amarga del fútbol; he sufrido impagos y amenazas. No pensé que pudiese vivir algo así”, dice de su experiencia en el Anorthosis Famagusta.