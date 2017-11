«Veo en Primera al Cádiz CF, pero no sé cuándo. Está con un crecimiento potencial y con estabilidad», así de rotundo se muestra Alberto Cifuentes cuando se le pregunta en ‘Deportes Cope Cádiz’ por el futuro de la entidad.

El centenario portero cadista trabaja para conseguirlo, pero prefiere ir paso a paso. Sin prisas. De hecho, el curso pasado se quedaron cerca de lograr la hazaña. «En junio me veía peleando en la final por ir a Primera y lo pasé fatal cuando nos eliminó el Tenerife. Estaba convencido que marcaríamos en la prórroga me vi peleando en la final contra el Getafe. Por eso lo pasé tan mal», señala.

Del mismo modo, Cifuentes sabe que gran parte de esa ‘culpa’ la tiene Álvaro Cervera, su entrenador. «Cervera es muy sincero y honesto en lo que hace. No es fácil ser así en esta profesión. Él no habla todo el día, pero habla lo que quiere hablar y comunica lo que quiere comunicar. Ha encontrado aquí su sitio y se siente cómodo», destaca. Y sin perder el humor reseña: « Yo solo no me tiro a un pozo¡, pero si Cervera se tira conmigo…».

Fan de Van der Sar y enamorado de Arcos y el casco antiguo de Cádiz

Sobre su actitud en la portería, Cifuentes es contundente: «No echo muchas broncas. En esos momentos no se puede ser suave. Pero si puedo decir que animo mucho y no me considero un vinagre. Me encanta ser portero, el riesgo de cometer o no un error. Estamos cada vez más valorados y la gente nos entiende un poco más». Y apostilla: «De jugador ya estará retirado».

En cuanto a sus referencias sobre el marco, Cifuentes lo tiene claro: «Mí ídolo siempre fue Van der Sar. Cumplí uno de mis sueños cuando me enfrenté a él en un amistoso en la época que estaba en el Fulham».

Y sobre su día a día desde que es cadista: «Subo a Madrid cuando no entreno para ver a mis hijos. Si me quedo aquí pasó un día muy normal. He visitado todos los pueblos de la provincia y me quedo con el centro de Cádiz y Arcos de la Frontera, aunque es difícil elegir».

Finalmente, recuerda otra grata experiencia: su paso por La Hoya Lorca, otro club que le marcó. «Tengo mucho cariño a La Hoya Lorca porque era un equipo muy humilde, una familia e hicimos una temporada espectacular. Manolo Requena, que era el segundo entrenador, fue importante para que yo acabase allí».

Así lo confirmaba Manolo Molina, director deportivo de La Hoya Lorca en aquel momento, en ‘Cope Cádiz’. «Cifuentes vino del Real Murcia. Creíamos que era complicado que llegara a un club modesto y recién ascendido a Segunda B. Sin embargo, él es íntimo amigo de Manolo Requena y entre él y José Miguel Campos optó por esa opción. Lo convencimos para que viniera y tomara un nuevo impulso en su carrera».

De hecho, después de su experiencia polaca en el Piast Gliwice, estuvo cerca de volver. Fue ahí cuando el Cádiz CF se cruzó en su trayectoria. «Cuando vuelve de Polonia casi todo estaba atado, pero vino el Cádiz CF y le dije que se fuese», asegura Manolo Molina. Ahí comenzó la leyenda cadista de un portero ya centenario con el club de la Tacita de Plata.