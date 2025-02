El Camino Mozárabe o cómo un peregrino se enamora de la naturaleza, el patrimonio y la libertad

Luis Fernando Blázquez Alonso, de Bilbao, peregrino veterano -cinco caminos en sus piernas-, amante de la montaña y la fotografía, no tiene dudas sobre el Camino Mozárabe: «Es el camino que me da lo que quiero, montaña, naturaleza y patrimonio cultural»

«No me gusta el asfalto y lo llano. Me gusta pisar tierra, subir y bajar montes. La fotografía es una de mis pasiones. Siempre llevo la cámara, el bordón es mi trípode. Atrapo, inmortalizo, instantes, momentos, paisajes, lugares y personas al pie del Camino. El Camino Mozárabe me da lo que quiero, montaña, naturaleza y patrimonio cultural», afirma Luis Blázquez, de Bilbao, peregrino veterano -con cinco caminos en sus piernas-, sentados frente al Albergue de Peregrinos de la Xunta en Orense con su ilustre hospitalero Antonio Otero, y María Dacuña , otra veterana peregrina. Hizo su primer camino en bicicleta, pero pensó que le faltaba algo, así que decidió hacer el siguiente a pie. Desde entonces no ha dejado de caminar.

«El Camino es encontrarme a sí mismo. El Camino es libertad . En el Camino eres libre -detalla Luis, mientras prepara su cámara de fotos para recorrer las calles orensanas-. Siempre con respeto, respetando todo y todos. El camino es libertad».

Emprendió el Camino Mozárabe en la localidad zamorana de Granja de Moreruela, donde se bifurca la Vía de la Plata , siguiendo la misma ruta que utilizaban los peregrinos medievales, los mozárabes, desde Al Ándalus a Compostela desde el siglo XIII. Un camino que entra a Galicia por A Gudiña, por lo que también es conocido como Camino del Sur de Galicia y Camino Mayor Orensano , no en vano es la ruta jacobea gallega con mayor número de kilómetros. Desde A Gudiña, la ruta jacobea avanza a través de la Ruta Europea da Castaña , por las aldeas de San Lourenzo de Pentes, O Mente y O Navallo -de piedra, pizarra y madera, donde el tiempo parece haberse detenido-, cruzando varias veces la N-525 y por debajo de los viaductos de la Autovía de las Rías Baixas- hasta As Vendas da Barreira. Después prosigue entre soutos -bosques de castaños-, y carballeiras -bosques de robles-, por Domiz, Sarreaus y San Pedro de Trasverea para ascender a Fumaces, descender por Vilardevás, Abedes, y llegar a Verín . Villa que tiene sus orígenes en un asentamiento de la Cultura Castreña, después romano, donde es protagonista a O Cigarrón , personaje central del Entroido (Carnaval), cuyos orígenes son un misterio, parte de nuestras tradiciones más ancestrales.

Castillo de Monterrei -erigido sobre un antiguo castro, con tres recintos amurallados, guarda en su interior la románica Iglesia de Santa María de Gracia, y dos Torres Homenajes; la de las Damas y la de Sancho, esta última única en la arquitectura civil medieval ya que todos sus sillares tienen las marcas de canteros de los gremios de constructores que la edificaron. Fran Contreras

Tras Verín el peregrino alcanzará el Castillo de Monterrei y la románica Iglesia de Santa María de Gracia . La mayor y mejor conservada fortaleza de Galicia. Edificada sobre un antiguo castro, protegida por tres recintos amurallados, con dos torreones de homenaje -la de las Damas y la de Sancho, esta última, única en la arquitectura civil medieval ya que todos sus sillares tienen las marcas de cantero de los gremios constructores que la edificaron- y la Iglesia de Santa María de Gracia, que atesora en sus canecillos exteriores representaciones eróticas y burlescas , en sus ventanas del ábside singulares 'Estrellas de David' y 'Nudos de Salomón', en la portada, entre otras figuras, ánimas en el purgatorio y un lobo fálico, y en su interior, un retablo en piedra caliza con la vida de Jesús bajo la venerada imagen de la Virgen embarazada.

Allariz, Villa Real por decreto del rey Alfonso VII, llamada 'Llave del Reino de Galicia' por el rey Sancho IV, laberinto de calles estrechas y empedradas, declarada Conjunto Histórico Artístico, en la que estuvo preso y fue juzgado Manuel Blanco Romasanta, el 'Hombre Lobo Español', en el siglo XIX. Protagonista del único caso oficial de licantropía en España. Fran Contreras

Por viñedos, pinos, tojos y retamas, la ruta jacobea continúa por el valle del río Alberellos hasta Infesta y Rebordando para llegar a A Pena Verde, el Alto de Estribas, Viladeri, Trasmiras, Zos -y la románica Iglesia de Santa María, con singulares 'Nudos de Salomón' en sus piedras-, Boado -y la también románica Iglesia de San Pedro, con la cruz patada tallada en su tímpano- para llegar a Xinzo de Limia . Urbe señalada por la romana 'Leyenda del Olvido' -que cuenta que si se cruzaba el río Limia se perdía la memoria-, y la 'A Pantalla' -protagonista del Entroido (Carnaval), cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos-, y otro hito del románico gallego ; la Iglesia de Santa María, edificada sobre el antiguo asentamiento romano, origen de la ciudad. El camino avanza por las 'Areneras' y la desecada Laguna de Antela, Vilariño das Poldras -donde se hallan tres miliarios romanos, de los trescientos que aquí se encontraron, que marcaban la Vía XVIII, uno dedicado al emperador Maximino-, Couso, Sandías -a la vera de su torre defensiva-, Torneiros, San Salvador dos Pendes -y los restos del medieval castillo- hasta llegar a Allariz. Villa Real, llamada 'Llave del Reino de Galicia' por el rey Sancho IV, declarada Conjunto Histórico Artístico, con sus tres iglesias románicas y sus cuatro cruceiros erigidos contra la peste. Escenario en el siglo XIX de un suceso único; la detención y juicio de Manuel Blanco Romasanta, el 'Hombre Lobo Español', protagonista del único caso oficial por licantropía en España.

El párroco Eduardo Fernández y Arturo Fuentes -médico jubilado- frente a la tumba de Santa Mariña, en el Santuario de Augas Santas. Ambos, sin ayuda alguna, cuidan, protegen y conservan el que es uno de los centros de peregrinación más antiguos en Galicia, que aúna historia, arte, leyenda y fe. Fran Contreras

Tras Allariz, saliendo por el románico puente que salva el río Arnoia, la senda continúa hasta un enclave marcado por la historia, la fe y la leyenda: el Santuario de Santa Mariña de Aguas Santas y la Fuente de la Santa , cuya agua dicen que tiene propiedades 'milagrosas'. Templo erigido sobre el lugar donde fue martirizada y enterrada la santa en el siglo VI, enclave de peregrinación desde entonces, como así detallan a los caminantes el párroco Eduardo Fernández y Arturo Fuentes -médico jubilado- , quienes -sin ayuda económica alguna-, cuidan, conservan y dan a conocer un paraje, una historia y un patrimonio, fascinante. Siguiendo por la antigua calzada romana se alcanza más tarde un nuevo enclave vinculado a Santa Mariña; la Cripta Sueva -del siglo VI- , de la inacabada Basílica de la Asunción, edificada en el siglo XII. Antiguo horno romano en el que la leyenda afirma que se intentó quemar a la santa, salvada por intercesión divina. Más tarde, la ruta jacobea prosigue hasta el Castro y Santuario Rupestre de Armeá, para -tras pasar Abeledo, Pereiras, A Castellana y Reboredo- finalmente alcanzar Orense. La 'Ciudad de Las Burgas' -fuentes termales romanas y santuario, origen de la urbe-, en la que espera a los peregrinos uno de los grandes templos gallegos: la Catedral de San Martín -románica y gótica, obra de los gremios constructores orensanos y compostelanos-, el llamado Pórtico del Paraíso -'primo hermano' del Pórtico de la Gloria de Compostela, realizado cuarenta años después-, el Santo Cristo -talla del siglo XIV, anónima, confeccionada con piel de búfalo, pelo humano y articulada-, y un museo catedralicio que tiene, entre otros secretos y joyas; el 'Tesoro de San Rosendo' -con piezas de cristal de roca del siglo X- y el 'Misal Auriense', el primer libro impreso en Galicia.

Tras Orense, Luis Blázquez continuará hasta Cea, después O Castro (Dozón), A Xesta, A Laxe -donde se unen los concheiros procedentes del Camino de Invierno que vienen de Lalín-, Silleda, Ponte Ulla, Outeiro -y la románica Iglesia de San Martiño en Dornelas así como la Capilla, y fuente, de Santiaguiño- para llegar a la meta, Compostela.

Fran Contreras Giles periodista, documentalista y escritor, además de uno de los mayores divulgadores del Camino de Santiago de nuestro país, itinerario que ha completado en más de una docena de ocasiones, en su ruta 'francesa'. Sus especialidades son la historia, las leyendas y los misterios. Es autor de 'Guía Mágica del Camino de Santiago' (Luciérnaga, 2021). Colabora habitualmente con 'Más de uno' (Onda Cero), 'Las piernas no son del cuerpo' (Melodía FM) y el podcast DEX-Días Extraños (Ivoox).

Albergues (Parada y fonda) A Gudiña: Hostal El Suizo As Vendas da Barreira: Hostal Bayona (También Parada y Fonda) Viladerrei: Albergue Peregrinos Xunta de Galicia Casa Cruz (Parada y Fonda) Verín: Albergue de Peregrinos Xunta de Galicia Casa do Pulpo (Parada y Fonda) Xinzo de Limia: Albergue de Peregrinos Xunta de Galicia Allariz: Hostal Alarico (También Parada y Fonda) Orense: Albergue de Peregrinos Xunta de Galicia Mesón do Vita (Parada y Fonda) Para más información: https://www.caminodesantiago.gal/