Los profesores que llevan a Armengol a los tribunales: «Que se pueda usar el castellano en la escuela debería ser normal»

Josep Ignasi Aguiló (Palma, 1962) es profesor de Economía en la Universitat de les Illes Balears (UIB) donde también fue vicerrector. Durante un tiempo breve pasó a la política como vicepresidente con el PP de José Ramón Bauzá (de 2013 a 2015), periodo de máxima agitación educativa, cuando el trilingüismo hizo aguas. En 2015 volvió a la docencia y luego se puso al frente de la asociación PLIS. Educación, por favor. «Quería entrar en el debate educativo, que veía más cerrado y donde el pensamiento único es dominante; en el mundo educativo se aparta al que no piensa igual », sostiene Aguiló, para quien el catalanismo, el independentismo, el anticapitalismo y otros «muchos principios» se están transmitiendo en la escuela como si fueran dogmas. «PLIS me parecía interesante y la visión de la educación muy acertada: la escuela como lugar de aprendizaje ».

Antes de la llegada de Aguiló, en 2014, tres profesores fundaron PLIS. Era uno de los momentos más convulsos de la educación balear, cuando el sector nacionalista de los docentes tomó el control de las protestas en contra del trilingüismo. Una parte de los profesores, padres y alumnos no se sentían identificados con esa marea que reivindicaba una escuela en catalán y hacía gala de las tesis independentistas. «Algunos se ponían la camiseta verde para no tener problemas», asegura Aguiló. PLIS dio voz a esos docentes y familias silenciadas; denunció el adoctrinamiento en las aulas, charlas a favor del 1 de octubre y libros de texto politizados; demostró que el 90% de los centros de enseñanza baleares tiene inmersión lingüística; y forzó a los centros a publicar los proyectos lingüísticos que se negaban a informar de las asignaturas en castellano. Ahora PLIS acaba de abrir una nueva batalla contra el Govern de la socialista Francina Armengol en los tribunales, junto con Societat Civil Balear, para pedir la aplicación en Baleares de la sentencia catalana que obliga a dar el 25% del horario en castellano en las escuelas. «Queremos forzar a la Consejería balear de Educación a cumplir la jurisprudencia».

La presidenta Armengol les acusa de querer «judicializar» su ley educativa, ¿le sorprende que diga esto cuando ella llevó el trilingüismo del PP al Tribunal Constitucional?

Efectivamente, Armengol entiende la justicia «a beneficio de inventario». En cualquier caso, la democracia significa separación de poderes. Es lo que garantiza que si uno de ellos, como es este caso, no cumple la ley, los ciudadanos estamos amparados por el poder judicial. Lo triste de lo que está ocurriendo es que algunos de los principales poderes del Estado, como es el caso del Ejecutivo Balear, sean capaces de incumplir la ley que es fruto de su misma legitimidad.

J. LL.

El TSJB ha aceptado el contencioso, ¿cuáles son los plazos y qué puede ocurrir?

Ahora tiene que contestar la Abogacía del Estado, que sin duda mantendrá la postura del Gobierno, y supongo que responderá con ambigüedad. Ésta ha sido la característica en Baleares: intentar que las responsabilidades se diluyan. Tardará más de lo deseable, pero estamos convencidos de que la situación es similar a la de Cataluña y la justicia nos dará la razón.

Armengol insiste en que la sentencia de Cataluña que obliga a dar al menos una asignatura en castellano en las escuelas no afecta a Baleares...

Nosotros pensamos que sí y no sólo afecta a las normas de la Conselleria sino a cada uno de los centros. Hay sentencias que obligan a los directores a cambiar los proyectos lingüísticos y que podrían repercutir sobre la actuación de un centro.

La ley educativa que ultima el Ejecutivo balear declara el castellano como lengua vehicular pero no obliga a su uso, ¿eso no es una contradicción?

Eso es intentar sortear la legislación por parte del Govern balear. Es una trampa.

El anteproyecto también dice que el castellano «puede ser utilizado», mientras obliga a usar el catalán un 50%, ¿esto respeta la cooficialidad del español?

Este es el tema. Es una ambigüedad que intenta salvar la legislación desde el punto de vista constitucional y estatutario. Nosotros pensamos que tiene que tener presencia y que tendría que ser más clara. Introducir la normalidad pasa por que el castellano se pueda utilizar en la escuela, aunque sea este 25%.

¿Qué pasará si un padre pide enseñanza en castellano? ¿Ha cambiado algo?

Sí, que los directores se lo tienen que pensar dos veces porque si mantienen la situación actual podrían encontrarse un recurso donde se les apunte a ellos como responsables de ese incumplimiento de las normas.

Ustedes enviaron requerimientos a cada director pidiendo que den al menos una asignatura en español y respeten la vehicularidad de esta lengua, ¿contestaron?

No porque la propia Consejería los retuvo.

¿La Conselleria está boicoteando?

Sí, quiere que esto siga así y va a defender el statu quo con uñas y dientes. El Gobierno de Francina Armengol es fruto de las manifestaciones en contra de la política de Bauzá y muchos responsables que estuvieron en primera línea ahora están en los despachos.

El sindicato STEI ha anunciado que se personará en contra el recurso de PLIS, ¿qué le parece?

Bien (risas), es su derecho. El STEI forma parte de ese pensamiento único del sector más nacionalista. Tiene que defender su situación: de repente se rompe su situación de poder y quiere mantener su hegemonía.

PLIS ha hecho un llamamiento a las familias para reclamar el 25%, ¿les llegan peticiones?

Cada día hay reuniones y actividad en este sentido porque el sistema ha funcionado hasta ahora aprovechando la ignorancia de la gente. Era racional no informarse porque era todo tan difícil... Sin embargo, la cosa está cambiando. La existencia de PLIS hace que haya más gente dispuesta a hablar; esto no pasaba antes por la cultura de la cancelación. Hay miedo a ser rechazado por el grupo . Había profesores que se ponían la camiseta verde para no tener problemas y esto llevó a que unos campasen a sus anchas. Había profesores que hacían propagando del 1-O y ahora a lo mejor lo hacen pero ya no es tan descarado. El constitucionalismo ha estado huérfano y ha hecho que la gente opte por el exilio interior.

¿Qué quejas o peticiones les llegan?

Sobre todo, padres que quieren que sus hijos inicien los estudios en lengua materna, sin señalamientos. ¿Qué les recomendamos? Abrir la espita del 25%, asesorados por PLIS, y actuar en los centros. Si el 25% es una realidad, el panorama cambia.

¿Ha habido contacto con la Conselleria de Educación?

Hemos remitido escritos una y otra vez pero no han respondido. El conseller nunca nos ha atendido.

¿PLIS es catalanofóbico o españolista, como les acusan?

No. PLIS tiene una idea fundamental, que es pedagógica. Es un grupo de profesores que se da cuenta de que la transmisión de conocimiento en la escuela se está perdiendo y eso lleva más dificultades para que las personas piensen por sí mismas y se cuestionen la realidad. Con lo cual, flaco favor estamos haciendo; a partir de ahí sale PLIS.

Usted fue vicepresidente de un gobierno del PP, ¿piensa que el PP balear va a ser sensible con el tema de la lengua o no quiere despertar a la marea verde?

A mí me gustaría que tuviera más sensibilidad y eso pasa por hacer propuestas de calado. Los males arrancan más allá de la materia lingüística y hay materias en las que habría que ser más valiente: la normativa electoral, por ejemplo. Para que el poder que tienen los nacionalistas no esté tan inflado. Tenemos un sistema electoral que da una capacidad de negociación tremendamente elevada a los nacionalistas. Mientras esto sea así, vamos a estar anclados a ellos y es muy difícil que las cosas cambien.

La ley educativa se ha cambiado gracias a enmiendas del PP, por ejemplo se reconoce el castellano como lengua vehicular en la enseñanza y también las modalidades lingüísticas...

Pero eso no basta... esto al fin y al cabo es mantener el statu quo.

¿Qué propone para mejorar la nueva ley educativa?

Una visión más amplia de la educación y dar más importancia a los conocimientos, la relevancia de la lengua materna y el equilibrio de lenguas.

¿El PSOE balear es nacionalista o Armengol da concesiones a sus socios nacionalistas?

Probablemente Armengol es muy nacionalista y aparte tiene la necesidad de gobernar con estos diputados. Hay una parte de socialistas no nacionalistas pero el PSOE de Armengol es nacionalista; puede que el conseller -Martí March- no lo sea, pero está en el tinglado.