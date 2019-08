Dani García: «Un buen tomate es mejor que el caviar» El cocinero andaluz con tres estrellas michelín es todo un referente de la cocina y apuesta por la sencillez tanto en la vida como en sus platos

Carmen Aniorte Actualizado: 19/08/2019 02:38h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Mi vida es absolutamente caótica y hay veces que prefiero dormir media hora más que estar esa media hora desayunando y al final voy desayunando de pie. Pero sí, si tengo tiempo «me encanta desayunar». Le encanta hacerlo como buen andaluz, frente a un mollete con aceite de oliva. A la hora de destacar un alimento por encima de los demás, no lo duda: sería un grandioso tomate. «Pienso que es mucho mejor que una cucharada de caviar», asegura este chef con tres estrellas Michelín . Esto lo dice con conocimiento de causa ya que uno de sus platos estrella tiene el curioso nombre de «tomate nitro». Formado en la Escuela de Hostelería de Málaga La Cónsula inició su carrera de la mano de Martín Berasategui e incluso con cierto orgullo asegura compartir con él «su ADN como cocinero». Dani Martín en 2013 atravesó el Atlántico para vivir en Nueva York su etapa de mayor crecimiento tanto en lo personal como en lo profesional. En España abrió en Marbella el Hotel Puente Romano Beach Resort & Spa y su «Dani García Restaurante» con dos estrellas Michelín y del que se despedirá este año. Pero su legado permanece en BiBo Andalusian Brasserie & Tapas, BiBo Madrid y Lobito de Mar; así como Dani García Eventos. Además está la Fundación Dani García, la organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es realizar actividades de interés social, investigación, divulgación y educación de los hábitos alimentarios como instrumento para la prevención de las patologías infantiles. Respecto a este asunto Dani Martín comenta que la mejor dieta está «sin duda en el equilibrio, la palabra equilibrio puede hacerte disfrutar de todo. Si no te pasas de nada, acabas disfrutando de la comida». En mi caso, la mejor dieta es comer los hidratos justos y necesarios que el cuerpo necesita», dice.

Su popularidad está al alza con «Hacer de comer» su programa de cocina producido por Shine Iberia que se emite de lunes a viernes por La 1 y la reciente publicación de su libro de recetas del mismo título que su espacio en TVE.

La comida es vida

«Hay que tratar la comida de una manera equilibrada como se trata la vida»

Ritmo frenético

«Mi vida es caótica y a veces prefiero dormir media hora mas que tener tiempo para desayunar»

Saber comer

«Hay que saber comer una pizza un día y disfrutar también de la verdura y proteínas a la plancha»

La salud

«La salud me preocupa, aunque me debería preocupar mucho más de lo que hago»

En cuanto al estrés

«Cuando estoy más estresado, me obsesiono con las pulsaciones de mi corazón»

Punto débil

«Mi punto débil son los talones, pero creo que es por el sobrepeso. Aunque no soy muy quejica»

Sencillez

«Un buen tomate es mejor que el caviar»

El descanso

«No suelo dormir la siesta porque alguna vez me he quedado dormido y no me sienta bien»

Vicios malos

«Jamás he estado enganchado al tabaco. No fumo, ni bebo alcohol. Ni hoy ni nunca»

Su mejor terapia

«Mi mejor terapia antiestrés es mi hija, la playa, el mar, el campo... y poder respirar aire un poco»

Vicios confesables

«Bebo mucha Coca-Cola y como muchas pipas con sal»