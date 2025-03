Óscar Torres denuncia el cierre de la piscina del complejo Ciudad de Cádiz

La piscina de competición del complejo Ciudad de Cádiz se encuentra actualmente cerrada al público por dalta de personal. Esto es lo que ha denunciado Óscar Torrs, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento a través de sus redes sociales.

En estos momentos la piscina del Complejo Ciudad de Cádiz, la más importante de la ciudad, no está pudiendo ser utilizada por sus usuarios por falta de personal. Esto es lo que le importa a Bruno García el deporte. Menos titulares y autobombo y más gestión. pic.twitter.com/gQQwxFVBLE — Óscar Torres (@OscarTorresCFS) May 13, 2024

A la imagen, en la que se ve un cartel sobre una valla que reza «piscina de competición cerrada por falta de personal», el concejal socialista añade el siguiente texto: «En estos momentos la piscina del Complejo Ciudad de Cádiz, la más importante de la ciudad, no está pudiendo ser utilizada por sus usuarios por falta de personal. Esto es lo que le importa a Bruno García el deporte. Menos titulares y autobombo y más gestión».

La falta de personal, que ha llevado al cierre de la piscina, la vienen denunciando tiempo atrás tanto sindicatos como oposición. De hecho, ya el pasado mes de enero, se denunció el cierre en horario de tarde del pabellón Centro Histórico por este mismo motivo. Los sindicatos apuntan a que no se están cubriendo bajas ni vacaciones y que esa es una de las razones por la que los usuarios no han podido acceder este lunes a la piscina y no se descarta que este mismo problema pueda presentarse en otros complejos deportivos de la ciudad.

