«La mayoría de los españoles debaten con tranquilidad y eso es lo que queremos trasladar»

Actualizado 10/09/2018 a las 01:11

Sus miradas reflejan ilusión y sus palabras transmiten entusiasmo ante un nuevo proyecto profesional. Ana Samboal y José Luis Pérez presentan desde hoy «Trece al día», el nuevo programa del canal Trece que se emitirá de lunes a viernes de 20.30 a 22.30, justo antes de «El Cascabel». Es la primera vez que trabajan juntos, aunque ambos cuentan con una consolidada carrera periodística. Samboal estuvo doce años en Telemadrid y dirigió «Diario de la Noche», mientras que Pérez lleva veinte años en COPE, ahora como director de informativos de la radio, el mismo cargo que ocupa en Trece desde hace un año.

P - -¿Qué pueden esperar los espectadores de «Trece al día»?

-Ana Samboal: Actualidad, análisis, información, entretenimiento... Queremos colarnos en todas las casas para tenerles al día de lo que está ocurriendo y ampliar el foco mucho más allá de lo que es la actualidad informativa.

-José Luis Pérez: A mí me gustaría que llegaran a esperar lo imprevisible. Vamos a utilizar la fórmula que ha funcionado muy bien dentro de «El Cascabel», que consiste en explicar por qué pasa lo que estamos contando, contextualizar las noticias. Lo que tratamos es de acertar con lo que de verdad preocupa a la audiencia y explicárselo. Va muy dirigido a las familias y a sus preocupaciones diarias.

P - -¿Hay espacio para innovar en la televisión?

-J. L. P. : Vamos a tratar de que así sea. Es verdad que parece que está todo inventado. Pero la fórmula usada el año pasado en los informativos de Trece fue muy novedosa y se ha consolidado bien. Se desmarca de la manera tradicional de un informativo.

-A. S. : En cuanto a los temas, hay muchas cuestiones que interesan a la gente y que ahora mismo en otros espacios informativos no tienen cabida. Nosotros vamos a hacerle un hueco.

P - -¿Qué tipo de entretenimiento se podrá ver?

-J. L. P. : Queremos darle sensación de unidad. El entretenimiento estará pegado a la actualidad, contaremos con personajes que nos acompañarán día a día. Vamos a tratar de enseñar nuestro lado más desenfadado.

-A. S. : Nosotros vamos a ser las primeras cobayas de nuestros colaboradores. Es un registro nuevo para mí.

P - -¿Habrá espacio para el diálogo?

-J. L. P. : El respeto será una de las marcas del programa. Se puede decir y discrepar de todo desde el respeto. Vamos a estar obligados a dialogar y la pluralidad es imprescindible. Los españoles lo están pidiendo. El diálogo va a ser otra de las señas de identidad. En el fondo se trata de ver cómo es la sociedad española, que está alejada de los extremismos.

-A. S. : Cuantas más ideas haya, más vamos a enriquecer el producto final. Con respeto se puede escuchar a todos y después estar de acuerdo o discrepar. La mayoría de los españoles debaten con tranquilidad y eso es lo que queremos trasladar. Que esto sea el plató de una gran familia. Queremos que escuchen opiniones con las que coincidan y otras que les hagan dudar.

P - -¿Hay presión para mejorar las audiencias?

-A. S. : Acabo de llegar y he trabajado en otros proyectos donde la audiencia era importante. He entrado aquí con mucha tranquilidad porque lo que se nos ha pedido es que hagamos un buen producto. A largo plazo mirarán las cifras, porque es un empresa, pero por ahora no.

-J. L. P. : Eso demuestra que es un producto a largo plazo. Nunca me han exigido llegar a un determinado porcentaje, sino un buen producto con contenidos que aporten al debate cosas que sean buenas para la sociedad.

P - -Ana, después de doce años en Telemadrid, ¿cómo asume esta etapa?

-Estoy muy ilusionada, porque es un producto nuevo en el que trabajo con lo que me gusta, que es la información, pero al mismo tiempo voy a probar otros registros. Es todo un reto. en esta casa he encontrado con un equipo con muchas ganas de trabajar.

P - -¿Qué les parece lo que está ocurriendo en TVE?

-J. L. P. : Seguramente es más de lo mismo en menos tiempo, realizado por aquellos que dijeron que no harían más de lo mismo.

-A. S. : Lo que pasa en la TVE ya lo he vivido en Telemadrid y ha pasado en otras televisiones. Pido respeto a la profesión del periodista, lo debemos pedir todos.