María Barranco, esposa del embajador en «La niña de tus ojos», de Fernando Trueba, le pregunta a Antonio Resines director de la película que rueda en Alemania durante la guerra civil, si «se trata de una españolada más». A lo que Resines, Blas Ontiveros ... en el filme, responde que, si espera que los españoles, hagan «austrohungaradas» o «alemanadas» .

Los españoles hacemos «españoladas» y muchas de enorme calidad. Estoy preparando un ciclo para centros de mayores y asociaciones vecinales buscando referentes a los años en que éramos niños o jóvenes. No he buscado filmes excesivamente dramáticos y si películas que inviten a la risa, la nostalgia y también la reflexión. Ya decía Luis García Berlanga que la comedia mediterránea era el género por excelencia de nuestro cine , y no tenemos que escarbar mucho para revisar auténticas joyas que no pierden vigencia y que tratan temas tan acuciantes en la actualidad, como la vivienda.

La comedia sorteó con habilidad la censura en tiempos de Franco. Si no, no se explica que títulos de Berlanga como «Bienvenido Mr. Marshall», «»El verdugo» o «Plácido» pudiesen estrenarse, aunque con limitaciones los dos últimos y numerosos tijeretazos. La risa era un paraguas contra los censores.

Franco que sabía de la militancia comunista de Juan Antonio Bardem decía que el más peligroso de todos los directores españoles era Berlanga que no era comunista, pero sí un mal español. Seguramente porque se reía de nosotros mismos y utilizaba el humor para caricaturizar a nuestra sociedad. Las frustradas ayudas del «Plan Marshall»; la pena de muerte o el lema «siente a un pobre en su mesa» mostraban una realidad y una crítica que, si hubiera tomado forma de filme dramático hubiese sido muy difícil de estrenar.

En este ciclo que comentaba he querido comenzar con una película que marca un antes y un después del cine español, «Esa pareja feliz», dirigida al alimón por Juan Antonio Bardem y Luis García Berlanga directores que tomaron caminos muy diferentes pero que resultarían esenciales en la historia de nuestro cine. «Esa pareja feliz», estrenada en 1951, muestra las dificultades de un joven matrimonio para encontrar trabajo estable y sobre todo una vivienda en condiciones. He leído estos días que estamos regresando a los años cincuenta porque son cada vez más los jóvenes, como los protagonistas de la película que tienen que recurrir a un piso compartido. Han pasado setenta años y el problema de la vivienda persiste. Lo vimos también en «El Verdugo», en el que el protagonista accede a esa profesión para conseguir una vivienda pública; o en «El pisito», de Marco Ferreri en que José Luis López Vázquez, que interpreta el papel principal es animado por su novia, con la que lleva doce años de relaciones, a que se case con su anciana casera para así quedarse con el piso.

Son excelentes «españoladas» sin renunciar, claro está a lo que nos viene de fuera porque, sin duda, nos enriqueceremos más social y culturalmente. Hay un cine español magnífico y lo aprecias cuando revisas películas que deberían ver las nuevas generaciones y conocer el contexto en que fueron rodadas.