Zelenski: «Las sanciones no son suficientes para parar esta guerra»

El pleno del Bundestag alemán ha recibido con una ovación al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, que se ha dirigido a los diputados alemanes por videoconferencia en una sesión destinada a condenar el «brutal» ataque, en palabras de su presidenta Katrin Göring-Eckardt, que ha pedido en la apertura del acto «que las tropas rusas salgan inmediatamente de Ucrania».

Pero el mensaje de Zelenski, entre la desesperación y el reproche , no ha hecho concesiones con este gesto parlamentario, que a todas luces resulta para su pueblo insuficiente. «En tres semanas han muerto miles de ucranianos, 108 niños, en medio de Europa, en el año 2022», ha comenzado contextualizado sus peticiones, «destruyen nuestras casas, escuelas, iglesias»... «Hablo de esto en numerosos encuentros diplomáticos, pero todavía no he conseguido hacer entender que las sanciones no son suficientes para parar esta guerra».

Zelenski se ha extendido explicando que Putin utiliza los beneficios de los consorcios rusos para financiar la invasión . «El mundo no ve esto lo suficientemente claro», ha insistido, en un velado reproche a la oposición alemana a paralizar las compras de petróleo ruso y de otros recursos. «Se está construyendo un nuevo muro en el centro de Europa que separa el espacio de la libertad del espacio sin libertad y ese muro crece cada día que no se toman determinadas decisiones económicas», ha lamentado. «Os dijimos muchas veces que Nord Stream era una preparación para la guerra», ha recordado sobre la construcción de gasoducto que une Rusia con las costas del norte de Alemania y que terminó de ser instalado el pasado mes de septiembre. «Os pedimos sanciones preventivas», ha reprochado también, sanciones contra los agresores les muestren con claridad que no son tan fuertes como piensan». «Pero a fecha de hoy, las relaciones económicas alemanas con los agresores ayudan a la construcción de ese nuevo muro», ha acusado.

«Les pido en nombre de nuestros soldados, que están dando la vida para defender vuestros valores europeos de libertad e igualdad, el derecho a no dejarse dominar por otro país, no dejarse arrebatar el territorio, que hagáis lo correcto»

«Hablo en nombre de todos los ucranianos, en nombre de los habitantes de Mariupol, cien mil personas en la ciudad bajo bombas sin agua, comida ni electricidad, donde las tropas rusas no diferencian entres soldados y civiles, bombardean clínicas neonatales, todo destruido, los convoyes humanitarios no pueden entrar en la ciudad desde hace cinco días... Quizá recuerden ustedes el Berliner Flugbrücke, el puente aéreo que ayudó a sobrevivir a Berlín, entonces, por dramática que fuera la situación, no caían bombas. Pero ahora nuestras ciudades están aisladas mientra del cielo caen solo bombas rusas», ha tirado Zelenski de la conciencia histórica alemana, «les pido en nombre de los supervivientes de hace 80 años, entiendan que está volviendo a pasar, apelo a ustedes, que dijeron nunca más, nunca más a que en Europa fuera exterminado un pueblo, les pido en nombre de nuestros soldados, que están dando la vida para defender vuestros valores europeos de libertad e igualdad, el derecho a no dejarse dominar por otro país, no dejarse arrebatar el territorio, que hagáis lo correcto».

El conmovedor discurso de Zelenski ha alcanzado el clímax de reproche y decepción cuando ha preguntado directamente a los diputados alemanes: «Por qué un país al otro lado del océano está ahora más cerca de Ucrania que vosotros?», en referencia al compromiso de Estados Unidos, muy por delante en opinión del gobierno ucraniano que los esfuerzos europeos, más gestuales que decisivos.

«Estoy muy agradecido a todos los que nos apoyan, a los periodistas que muestran al mundo la crueldad de las tropas rusas, a las empresas que han antepuesto la moral a los beneficios...», ha dicho, antes de recordar que «somos ucranianos, somos europeos» e insistir en la petición de un «embargo a todas las actividades que financian esta guerra». «Tras 80 años, hay una responsabilidad histórica que tenéis todavía con Ucrania, la responsabilidad de no dejar construir un nuevo muro», ha apelado al sentido histórico del parlamento alemán.

« Necesitamos ayuda de Europa y Europa no puede vivir sin los valores que defendemos hoy con las armas», ha implicado también a las autoridades europeas. «Reagan dijo en Berlín: Mr. Gorbachov, derribe este muro. Y yo se lo digo ahora a Olaf Scholz, otorgue usted a Alemania el papel de liderazgo europeo necesario para que estemos orgullosos de ustedes, apoyen a Ucrania, ayúdenos de verdad a parar esta guerra, ayúdenos a que Ucrania sobreviva».