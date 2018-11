Merkel defiende la idea de crear un «ejército europeo» minutos después de los ataques de Trump a Macron El presidente estadounidense ha cargado contra su homólogo francés y su proyecto de integración en el marco de la Europa de la Defensa, burlándose de la mala imagen del mandatario: «Hagamos a Francia grande de nuevo»

F.J. Calero

@fj_calero Seguir Actualizado: 13/11/2018 16:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La idea del «ejército europeo» no le termina de convencer al presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha vuelto a criticar duramente vía Twitter a su homólogo francés Emmanuel Macron, que junto a la canciller alemana, Angela Merkel, ha impulsado de forma notable desde el pasado año la integración europea en materia de Defensa.

«Emmanuel Macron ha sugerido la creación de su propio ejército para proteger Europa contra Estados Unidos, China y Rusia. Pero con Alemania en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿Cómo le fue a Francia? Comenzaron a aprender alemán en París hasta la llegada de Estados Unidos», ironizó Trump, haciendo referencia a la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial, antes de terminar su tuit con un directo: «Paga a la OTAN o no». En varios mensajes, el presidente estadounidense ha cargado contra el presidente de Francia y su plan de «la Europa de la Defensa», burlándose además de la mala imagen del mandatario: «Hagamos a Francia grande de nuevo», ha proclamado.

Precisamente unos minutos después de los incendiarios tuits del presidente de EE.UU., Merkel se ha sumado públicamente a las palabras de Macron sobre la Defensa europea en su alocución de este martes ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo: «Tenemos grandes logros con la PESCO (Cooperación Permanente Estructurada en Defensa). Eso es bueno, pero, y lo digo muy conscientemente por la experiencia de los últimos años, tenemos que seguir trabajando también en la visión de que algún día tengamos un auténtico ejército europeo», ha afirmado, añadiendo que «un ejército europeo demostraría al mundo que entre los países de Europa no va a haber una guerra». Eso sí, la canciller ha matizado que la creación de «un ejército europeo real» debería llegar «algún día» -no a corto plazo- como complemento de la Alianza Atlántica: «No es un ejército que vaya a ir en contra de la OTAN, nadie quiere perjudicar una alianza que ha demostrado tanto su valía. No es una contradicción».

«Pagar las facturas»

Desde su llegada a la Casa Blanca, Trump ha insistido en pedir a los tradicionales socios europeos de EE.UU., especialmente a Alemania, que «pagaran las facturas» (una coletilla que ha repetido varias veces) de la Alianza Atlántica por la «histórica injusticia» de «proteger al mundo a cambio de casi nada».

Al llegar al aeropuerto de Orly, en la región parisina, Trump tuiteó un mensaje que marcó las primeras horas del homenaje a los cien años del fin de la Primera Guerra Mundial. «El presidente francés Macron acaba de proponer que Europa construya su propio ejército para protegerse a sí misma de Estados Unidos, China y Rusia. Muy insultante, pero ¡quizás Europa debería primero pagar su parte de la OTAN, que Estados Unidos subvenciona en gran parte!», expresó.

Macron no quiso responder ni entonces ni este martes por sus provocaciones tuiteras: «Prefiero siempre las conversaciones directas que la diplomacia del Twitter», sostuvo.

Otro alto mando que habló sobre la propuesta de Macron sobre la «Europa de la Defensa» fue el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, el pasado lunes, quien por un lado alabó los esfuerzos de la Unión Europea en materia de defensa: «Porque es positivo que los aliados europeos tengan más capacidad, trabajen juntos de manera más estrecha»; pero al mismo tiempo alertó sobre la posibilidad de que la UE empiece a desarrollar «duplicidades» con la Alianza Atlántica.