El restaurante Mare de Cádiz gana el premio al mejor restaurante de Andalucía

En la IV edición de los Premios T de Oro organizados por Tapas Magazine, celebrada este 2025, el restaurante Mare, ubicado en el centro de Cádiz, ha sido premiado como mejor restaurante de Andalucía. Así lo ha anunciado la propia revista en su crónica oficial de la gala, celebrada en la galería Veta con la presencia de figuras destacadas del mundo gastronómico nacional.

El reconocimiento a Mare, dirigido por el chef Juan Viu, destaca su filosofía de «menos es más»: un local muy reducido, con solo tres o cuatro mesas, donde la cocina abierta se convierte en un espectáculo contemplable desde la barra central. Su propuesta se apoya en producto local, recetas de temporada y sabores que evocan la Costa de la Luz.

Un diseño pausado al servicio del sabor

Mare está decorado con tonos blancos y azules que remiten al mar gaditano y transmite una atmósfera serena y elegante. El menú degustación ronda los 98-100 euros, mientras que su maridaje se sitúa en unos 65 € adicionales, reflejando su carácter para momentos especiales y con un carácter muy cuidado.

La carta de Mare destaca por su creatividad discreta: recetas de costa, guisos clásicos y algunos bocados sorprendentes que cambian con el mercado y las estaciones. Algunos de los platos que se pueden encontrar en el restaurante son el consomé de camarones, el gazpachuelo de boquerones, el puchero con erizo, el toffee de calamar o el escabeche de calabaza, junto con elaboraciones de pescado y mariscos muy cuidadas.

Para Viu, recibir la T de Oro supone un impulso importante: «es una gratificación profunda», ha dicho tras el galardón, y asegura que reforzará su apuesta por una cocina honesta, cercana y basada en la calidad del producto.

Un premio con impacto para Cádiz

Este galardón no solo reconoce el trabajo del chef y su equipo, sino que pone a Cádiz en el foco de la gastronomía andaluza más innovadora y auténtica. Mare, aunque pequeño, proyecta una idea muy potente: que no hace falta un gran salón para crear una gran experiencia culinaria.

Con este premio, Mare se une a la lista de restaurantes distinguidos por Tapas Magazine en su IV edición, consolidando su lugar en el mapa nacional de la gastronomía de alto nivel.