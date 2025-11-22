La Asociación Unidos por Santiago saca su guía «Santiago, Pa Comérselo»

El barrio de Santiago de Jerez de la Frontera atraviesa un momento clave en su historia. Nuevos comercios, jóvenes emprendedores y una oferta gastronómica que vuelve a mirar a sus orígenes están impulsando, como dice Pepe Soto, miembro de Unidos por Santiago y autor de la guía, «una revolución silenciosa».

Para acompañar y visibilizar esa transformación, la asociación ha creado «Santiago, Pa' Comérselo», una guía práctica que reúne todos los bares, peñas flamencas, restaurantes y espacios gastronómicos del barrio, desde los más populares hasta proyectos que ya apuntan a la alta cocina, pasando por fusiones con guiños japoneses y los guisos tradicionales de las tatas.

El documento nace con motivo de la capitalidad cultural de Jerez en 2031 y del reciente nombramiento de la ciudad como Capital Gastronómica de España 2026. La propuesta recorre la cocina gitana jerezana, como la berza jerezana, el menudo, la sopa de tomate o el ajo de campo, y reivindica un patrimonio culinario que, lejos de musealizarse, sigue vivo en las casas, las peñas y los negocios del barrio.

Una de las elaboraciones en el barrio de Santiago en Jerez de la Frontera (Cádiz) UNIDOS POR SANTIAGO

Para Soto, la gastronomía es solo uno de los ejes con los que la asociación quiere contribuir a revitalizar Santiago: «Nuestro proyecto es amplio: cultura, convivencia, patrimonio, historia. La cocina es un eslabón más, pero un eslabón importante porque atrae a la gente y ayuda a que el barrio recupere el brillo que siempre tuvo».

La guía, que incluye fechas de zambombas, especialidades diarias, anécdotas y pequeñas reseñas sobre el origen de cada negocio, busca precisamente eso: invitar a jerezanos y visitantes a adentrarse en el barrio con la mente abierta y el paladar preparado para descubrir sabores que no existen en ningún otro rincón de la ciudad.

A continuación una pequeña entrevista con Pepe Soto, que nos cuenta un poco más de esta interesante guía gastronómica.

¿Cuál ha sido la motivación principal para lanzar la guía «Santiago, Pa Comérselo»?

Nosotros, llevamos aproximadamente año y medio trabajando. Somos el heredero de otra asociación (Jerez por Santiago). Desde hace dos meses estamos sacando un cuaderno mensual donde hay aportaciones históricas, sociológicas, de todo tipo.

Con motivo de que se quiere conseguir en 2031 la capitalidad cultural de Jerez y que ahora en 2026 han nombrado a Jerez capital gastronómica, pues pensamos: ¡hombre, pues nada mejor que sacar una modesta, pero interesante guía del barrio!

¿Cómo ha sido el proceso para seleccionar los espacios gastronómicos incluidos en la guía?

Hicimos una ficha en la que hemos añadido ubicación, fundación del negocio, su historia. Pero queríamos que fuera muy práctica, así que incluimos las fechas de la zambomba, los guisos tradicionales del día, las especialidades. También hemos cogido todos los bares y restaurantes del barrio. Nuestro criterio es que estén todos para que no se pierda nada.

Pena gastro vinícola 'Margara de Mané' en Santiago UNIDOS POR SANTIAGO

¿Qué papel juega la gastronomía del barrio de Santiago en la historia y la memoria cultural de Jerez?

Yo creo que es esencial. La cocina gitana de Jerez, que tiene un gran valor antropológico y cultural, donde está presente ahora mismo es en el barrio de Santiago. Las tatas siguen cocinando, siguen los platos de toda la vida…

Gracias a eso no se ha perdido ese legado cultural. Hay una mezcla: algunas cocinas muy tradicionales, con las recetas de las tatas y las abuelas, y también guiños a otras culturas en jóvenes del barrio; pero siempre con la base en lo que tus mayores transmitieron.

El barrio de Santiago es muy conocido por sus zambombas navideñas y su ambiente festivo. ¿Cómo se refleja esto en la guía gastronómica o en los establecimientos?

En la guía pusimos las fechas de la zambomba navideña. Hay sitios que son peñas flamencas, con guisos tradicionales, con pistas para disfrutar de la zambomba… Queremos que la gente pueda vivir esa parte festiva del barrio junto con la gastronómica.

Asociación gastro vinícola del atún ' Devuélvelo Guindón' de Santiago UNIDOS POR SANTIAGO

¿Ven esta guía como una forma de reactivar el turismo local en Santiago? ¿Han notado ya interés creciente entre turistas gastronómicos?

Sí, creemos que sí.Se está produciendo una revolución silenciosa en el barrio, con nuevos comercios, jóvenes innovando. Es muy interesante ver cómo la gente apuesta por Santiago. La idea de la asociación es dar vida al barrio, y la guía es una herramienta para atraer a quienes quieran descubrirlo.

¿Cómo encaja la guía con los objetivos de la asociación Unidos por Santiago en relación a la conservación del patrimonio social y cultural del barrio?

El proyecto de la asociación es muy amplio: revitalizar el barrio en todos los niveles, gastronomía, cultura, convivencia, patrimonio.

Esta guía es un añadido más, una pieza más para que los bares funcionen, que la gente venga y que el barrio recupere su esplendor.

¿Qué desafíos han encontrado durante la elaboración de la guía? Por ejemplo, con propietarios locales, financiación, o conseguir datos actualizados.

No ha sido difícil porque el barrio se ha volcado. Yo me iba bar por bar con la ficha, y la gente colaboró muchísimo. Cuando dices 'Unidos por Santiago', te conocen, y nos han dado muy buenas facilidades. Ha sido todo muy fluido. Estamos muy contentos.

Berza jerezana en 'Santiago pa' comérselo' UNIDOS POR SANTIAGO

Pensando en el futuro, ¿tienen planes para ampliar la guía, hacer rutas gastronómicas, eventos o colaboraciones con cocineros locales?

Sí, ya hemos hablado de hacer visitas guiadas: culturales, flamencas, no solo gastronómicas. En el barrio hay mucho potencial: peñas, historia, cultura. Queremos recuperar todo eso, y la gastronomía es un eslabón de nuestro objetivo final de dar vida al barrio.

Para los lectores que no conocen el barrio, ¿qué recomendaciones gastronómicas imprescindibles de la guía dirían para que «se la coman»?

Santiago se caracteriza por su cocina gitana. Recomiendo la berza, el menudo, la sopa de tomate, el ajo de campo. Hay que llegar con la mente abierta y el paladar preparado. Probar esos platos típicos es sumergirse en la autenticidad del barrio.

Uno de los platos que se puede probar en uno de los establecimientos del barrio de Santiago en Jerez UNIDOS POR SANTIAGO