Dónde comer en el corazón de la Sierra de Grazalema

Grazalema es uno de los municipios más visitados del interior de la provincia de Cádiz. Su ubicación en pleno Parque Natural de la Sierra de Grazalema, sus calles empedradas y su amplia oferta turística lo convierten en una parada imprescindible para quienes buscan conocer la sierra gaditana.

La gastronomía local destaca por el uso de productos de la zona, como el queso payoyo, las carnes de caza o las verduras de temporada, presentes tanto en recetas tradicionales como en propuestas más actuales.

Hoy en GURMÉ Cádiz hacemos una parada en cinco bares y restaurantesdel municipio para saborear su cocina por todo lo alto.

Casa Martín 1920

Con más de un siglo de historia, Casa Martín 1920 es uno de los locales más conocidos de Grazalema. Reabrió sus puertas en 2018 de la mano de Sergio Nieto, bisnieto, nieto e hijo de esta saga de hosteleros gaditanos.

Su cocina mantiene el recetario tradicional andaluz, con recetas y productos típicos de la zona. Algunos de sus entrantes en carta son, por ejemplo, tapa de queso de la zona como el semi cabra payoya, 'martinitos' de morcilla, salazones de Barbate, ibéricos de Grazalema o chicharrones, entre otros.

Para comer podemos optar por sus tostas de rabo de toro y rulo de cabra payoya, sus cazuelitas de barro de huevo de campo, habitas baby y jamón ibérico o la de garbanzos con acelgas, entre otras propuestas.

¿Dónde comer este otoño en Grazalema? Casa Martín 1920 Plaza España, 18. Grazalema (Cádiz)

645 38 20 55

La Maroma

La Maroma combina cocina tradicional con propuestas más contemporáneas. El local es luminoso, con una terraza con vistas al entorno natural, y se ha convertido en una opción recomendable para quienes buscan una experiencia más actual sin salir de Grazalema.

Su carta ofrece desde brioche de carrillada de retinto o bastones de boniato con alioli casero y mayonesa de albahaca, pasando por hamburguesas y sopas de picadillo a revuelto de patatas con lomo en manteca y trufa fresca. También cuenta con una sección de 'Nidos de cuerda', en la que encontramos diferentes propuestas de cazuelas, como la Maromero Payoyo o la mozo de cuerda de Carcabuey.

Este establecimiento cuenta con una carta específica para dietas vegetarianas y veganas con propuestas como el vasito de salmorejo cordobés, las setas gratinadas con alioli de miel y tomillo o la hamburguesa vegetal.

¿Dónde almorzar en Grazalema? La Maroma C. de Sta. Clara, s/n. Grazalema (Cádiz)

956 13 22 79

Restaurante La Merina Brasa Autóctona

Especializado en carnes a la brasa, La Merina Brasa Autóctona pone el foco en el producto de km.0 : cordero, cerdo ibérico y embutidos artesanos cocinados sobre carbón de encina.

Es un restaurante pensado para los amantes de la cocina sencilla y de calidad, con una carta de vinos andaluces que complementa bien su propuesta gastronómica.

De sus entrantes podemos destacar la ensaladilla de mejillones, la ensalada de pollo asado o la lasaña wonton de retinto. De sus brasas optaríamos por el solomillo de ciervo sobre cama de setas silvestres o el solomillo de retinto. Otras de sus opciones en carta, ideales para esta época son la sopa de ajo y espárragos o la carrillada de retinto en salsa al oloroso.

¿Dónde parar a comer si voy a la Sierra de Grazalema? Restaurante La Merina Brasa Autóctona Avenida Juan de La rosa, 1. Grazalema (Cádiz)

629 66 97 60

Mesón El Simancón

Ubicado en el centro del pueblo, El Simancón (2002) es ya un clásico de Grazalema que reabrió sus puertas en 2021 de la mano de David Domínguez y Eva Pérez.

Su oferta se basa en platos tradicionales de la zona como la sopa de Grazalema, las tagarninas esparragadas, trucha, lomo de venao con salsa al Pedro Ximénez, rabo de toro, pimientos del piquillo rellenos de mariscos o chuletillas de cordero.

El lugar, que cuenta con una gran terraza con vistas a la Sierra, es muy frecuentado por vecinos y turistas, y cuenta con un servicio cercano y un ambiente de mesón de toda la vida.

¿Dónde comer por la Sierra de Grazalema? Mesón El Simancón Plaza Asomadero, 54. Grazalema (Cádiz)

956 13 24 21

Cádiz El Chico

Con más de tres décadas de trayectoria, Cádiz El Chico es una referencia gastronómica en Grazalema, que ahora están en manos de Esther y Loli Gómez, hijas del fundador Pepe Gómez.

Se trata de un restaurante sencillo en el centro del pueblo, con una amplia clientela fiel, ideal para quienes valoran la autenticidad y las recetas de siempre.

Su cocina casera mantiene los sabores tradicionales: guisos, potajes, revueltos y productos locales como el queso payoyo. Uno de los platos más afamados de su carta son las chuletillas o la pata de cordero. También destacan propuestas como la sopa de Grazalema o los clásicos huevo fritos con patatas.

¿Dónde comer en Grazalema? Cádiz El Chico Plaza España, 6. Grazalema (Cádiz)

956 47 97 12