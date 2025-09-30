¿Dónde comer en Alcalá de los Gazules?

Una de las originales propuestas del restaurante Suber de Alcalá de los Gazules

Alcalá de los Gazules, uno de los pueblos blancos con más encanto de Cádiz, se levanta como un balcón privilegiado al Parque Natural de los Alcornocales.

Sus calles empinadas conducen a miradores que descubren un mar de encinas y alcornoques, escenario de una gastronomía que bebe del monte.

Aquí, la caza, las carnes de retinto, los guisos de cuchara, las hortalizas y verduras como las tagarninas o los espárragos trigueros, dan como resultado una cocina casera y muy singular que ha convertido a sus ventas y restaurantes en una parada obligatoria para senderistas, viajeros y turistas que desean disfrutar de una buena comida y de un enclave único en la Sierra de Cádiz.

Nuestro crítico gastronómico Enrique Pérez ha seleccionado cinco direcciones imprescindibles para saborear Alcalá con los cinco sentidos.

Venta Patrite

Gazpacho caliente en la Venta Patrite GURMÉ

En pleno corazón de la Sierra de Cádiz, a pocos kilómetros del casco urbano, se encuentra la histórica Venta Patrite, todo un emblema de la cocina alcalaína.

Fundada hace décadas, es punto de encuentro para los que buscan autenticidad: cazadores, excursionistas y viajeros que saben que aquí se guisa como antes. Sus paredes rezuman historia y tradición, con un ambiente rústico que encaja a la perfección con la oferta culinaria.

La carta rinde homenaje al recetario local: gazpacho caliente, chicharrones, perdiz en salsa, venado al ajillo, menudo, sopas camperas y un repertorio de guisos que cambian según la temporada. En invierno, nada como entrar en calor con una sopa de espárragos o un cocido serrano; en primavera, las tagarninas toman protagonismo.

¿Dónde comer este otoño en Alcalá de los Gazules? Venta Patrite Ribera de Patrite, Km. 4,200. Alcalá de los Gazules (Cádiz)

956 42 01 27

Asador El Campanero

Lasaña de vaca madurada con Queso El Gazul, tartufo y foie en el Asador El Campanero GURMÉ

El Asador El Campanero destaca por su cuidada selección de carnes a la brasa desde su apertura en 1999.

El local combina el aire acogedor de las casas de Alcalá con un ambiente más moderno, pensado para quienes disfrutan de largas sobremesas entre amigos o en familia.

La gran protagonista es la carne de retinto, raza autóctona de la comarca, servida en chuletón, solomillo o presa. También brillan la ternera o el cerdo ibérico. En su carta también ofrecen diferentes tipos de guisos como la carrillada o los garbanzos con acelgas.

Para acompañar, ensaladas frescas, chacinas de la zona, quesos payoyos o chicharrones, muy populares en esta región de Andalucía.

¿Dónde almorzar en Alcalá de los Gazules? Asador El Campanero Av Alcornocales, s/n. Alcalá de los Gazules (Cádiz)

640 37 81 51

Suber

Restaurante Suber en Alcalá de los Gazules (Cádiz) GURMÉ

El restaurante Suber, situado en el Parque Mirador de La Coracha, nace del encuentro entre el chef Juan Miguel Almagro y David Jiménez, quienes unieron fuerzas para concebir un espacio gastronómico moderno con raíces locales y mirada global.

Su propuesta gira en torno a una carta de temporada que pone el foco en la cocina de autor basada en productos de la zona. En sus platos se mezclan el sabor tradicional con guiños contemporáneos.

El enclave del restaurante y la decoración del mismo refuerza la experiencia: un edificio acristalado, con una terraza elevada con vistas al parque natural, interior diáfano con toques artísticos que confieren calidez y personalidad.

Suber se convierte así en un referente de la nueva cocina gaditana, donde paisaje, producto y creatividad se dan la mano para ofrecer una experiencia única en Alcalá de los Gazules.

¿Dónde probar algo diferente en Medina Sidonia? Suber C. el Castillo, s/n. Alcalá de los Gazules (Cádiz)

621 68 05 70

Venta Los Corzos

Una de las propuestas de Venta Los Corzos GURMÉ

A pie de la conocida carretera de la Ruta del Toro y en plena entrada al Parque de los Alcornocales, la Venta Los Corzos es una institución para viajeros y amantes de la buena mesa desde hace más de medio siglo.

De ambiente popular y trato cercano, ha hecho de la constancia su sello de identidad: aquí se viene tanto a desayunar un mollete con manteca colorá como a disfrutar de un almuerzo de cuchareo.

Su cocina es un escaparate de la tradición alcalaína: guisos de venado, potajes de tagarninas, menudo y carnes ibéricas en diferentes preparaciones. La venta conserva el espíritu de las casas de comidas serranas, con precios ajustados y raciones abundantes. Es parada obligada para quien quiera conocer el alma más auténtica de la gastronomía de la zona.

¿Dónde comer cerca de Alcalá de los Gazules? Venta Los Corzos Hotel La Palmosa. Crta. A-381 p.k. 45, C. Pl. Palmosa, H. 11180. Alcalá de los Gazules (Cádiz)

956 41 32 12

Restaurante Pizarro

Arroz con pollo en el restaurante Pizarro de Alcalá de los Gazules GURMÉ

En pleno centro del pueblo, el Restaurante Pizarro ofrece a sus clientes una cocina tradicional andaluza desde hace más de 50 años.

Con una decoración sencilla y ambiente familiar, se ha convertido en uno de los lugares preferidos por los alcalaínos para comidas con amigos y familiares, así como para tomar algo en su terraza.

Este establecimiento se ha hecho conocido por sus carnes ibéricas a la brasa como la presa o el chuletón de ternera, así como por sus guisos caseros como la berza gaditana, los garbanzos con espinacas o el menudo.

Los comensales puede optar también a tapas o entrantes para compartir como los chicharrones o el queso payoyo.

¿Dónde comer en Alcalá de los Gazules? Restaurante Pizarro Paseo de la Playa, 16. Alcalá de los Gazules (Cádiz)

676 60 70 13