La Pescadería: si le gusta el pescado, está en el lugar correcto

En uno de los primeros veranos del siglo XXI, Luis Sotomayor, Nena Izquierdo y Víctor N. Fernández , dibujaban en la arena de la playa de Tarifa cómo querían que fuera el restaurante que abrirían en breve. Los dos primeros como propietarios, y Víctor, argentino de Córdoba, como jefe de cocina. El local era conocido entonces, y aún ahora por los veteranos, por los futbolines, ya que allí se ubicaba el salón recreativo, en pleno Paseo de la Alameda. Aquellos dibujos que el trío trazó en el arenal tarifeño se hicieron realidad el 4 de julio de 2003, con la apertura del restaurante La Pescadería.

De izquierda a derecha, Lucio Maerjld, Alberto Quijano y Víctor N. Fernández Salva Moreno

Dos décadas después, Víctor recuerda que la apuesta que hicieron fue arriesgada: «Sólo tenemos pescado. Ni carne ni nada más, y eso era un riesgo, porque a todo el mundo no le gusta el pescado. Pero suponíamos que cuando alguien del interior viene a la costa, quiere pescado fresco, de aquí. La verdad es que funcionó muy bien desde el principio».

Víctor se formó en la Escuela Azafrán , en su ciudad natal, y tras pasar por un par de restaurantes y hoteles como el Sheraton, estuvo dos años en el Mercado Central. Allí decidió viajar a Europa, durante seis meses, sin un rumbo claro. Finalmente, llegó a Tarifa, y allí hizo amistad con gente que trabajaba en La Casa Amarilla. «Un día me dijeron que un cocinero se daba de baja, y me ofrecieron el puesto a mi. Entonces era un estilo bodega, con chacinas y carne. Pero me adapté, y aprendí a cortar jamón».

Ensalada templada de atún Salva Moreno

El tema del pescado llegó después. «Yo no dominaba para nada el pescado, pero ya en La Pescadería tuvimos a un cocinero vasco, Aitor, que me enseñó mucho. Luego ha sido cuestión del día a día, poniendo mucho interés en aprender. Además, me gusta comer, y eso es fundamental. A todo el que entra le pregunto cómo come, porque si le gusta, es mucho mejor para al paladar, para distinguir sabores y demás».

El cous cous de verdura Salva Moreno

Luis también estaba en La Casa Amarilla, y tras un largo viaje en camión por China, decidieron poner en pie su idea, junto con Nena. La fecha elegida, en pleno verano, es inolvidable para Víctor, y es que «nos dieron bien. Claro, era el primer día, con esto lleno, y hubo un poco de descontrol. Pero día a día fuimos afinando y viendo lo que la gente nos pedía».

Eso sí. El pescado era, y es, irrenunciable . «El pescado nuestro es de Tarifa y la costa cercana, incluyendo Marruecos. De Huelva traemos algunos productos como las gambas y langostinos, pero no traemos, por ejemplo, anchoas o vieiras, por más que sean pescado o marisco. Al atún también comenzamos a darle un trato distinto al que se le daba en Tarifa. Ya no era solo el filete a la plancha, sino en taco, un poco crudo por dentro».

Tataki de atún Salva Moreno

Precisamente el atún tiene un apartado propio en la carta de La Pescadería, con especialidades tanto en crudo, con el surtido y el tartar por estandartes, como a la plancha, además de en ensalada templada o en arroz con solomillo de atún .

Pescado de proximidad

Para el resto del pescado, Víctor trabaja con pescaderos locales como Joselito Manduca o Manolo Suárez , actual presidente de la Cofradía de Pescadores, pero también con proveedores de Barbate o Algeciras, «intentando buscar siempre la mejor calidad», dice. Frituras, y platos como el rape al estilo mozárabe, preparado por una cocinera marroquí, son otras de las opciones de la carta, que no es demasiado extensa pero sí variada.

Calamar de La Pescadería Salva Moreno

Ensaladas, platos de cuchara como el potaje marinero de garbanzos y langostinos o sopa de pescado, y un cous cous vegetariano con verduras de la huerta, tienen su hueco en la carta, que se cierra con postres caseros como la tarta de queso o la crema catalana. Las verduras, por cierto, proceden, algunas de ellas, del huerto ecológico que Luis tiene en Betijuelo.

Sopa de pescado Salva Moreno

Pero a la hora de destacar algún plato estrella, Víctor tiene claro que son los arroces caldosos : «El de atún con solomillo; el marinero, con almejas, gambas y demás; el de rape y langostinos; el de carabinero o el mar y montaña con setas y gambones. Salen muchísimo, sobre todo al mediodía, y son raciones abundantes. De un arroz para dos pueden comer tres sin ningún problema».

Uno de los arroces de La Pescadería G.C.

El jefe de cocina de La Pescadería también valora el hecho de que la mayoría del personal lleva mucho tiempo trabajando con ellos, algunos hasta 17 años. Además, abre caso todo el año, en este cerró sólo 40 días para una pequeña obra, y eso es muy importante para Víctor: «No cerramos ningún día, ni ningún turno, Eso es muy bueno porque todos saben que tienen un lugar al que acudir. Si estás en un hotel, el personal sabe que nosotros vamos a estar abiertos y nos recomiendan mucho».

Tartar de atún Salva Moreno

La cercanía con Marruecos también ayuda, ya que al no tener cerdo en su carta, son muchos los marroquís que acuden en familia. Además, suelen ser clientes de nivel adquisitivo alto , dice Víctor. El turismo en Tarifa, en ese sentido, ha cambiado, «ahora viene el surfista de hace años, pero lo hace en su coche de alta gama y con su familia. Los extranjeros también han evolucionado, vienen muchos de Estados Unidos o Canadá, y ya te digo que Tánger, que está a 14 kilómetros, tiene casi un millón de habitantes».

La tarta de queso, uno de los postres Salva Moreno

Por si fuera poco, es turismo es cada vez menos estacional, y Tarifa tiene atractivos de sobra para que mucha gente se plantee una visita de un día o un fin de semana, siempre que el tiempo acompañe. El único problema, recalca Víctor, la falta de aparcamiento , más aún en verano.

La Pescadería tiene un salón interior climatizado con capacidad para unas 35 personas y una terraza para 65, con lo que el aforo total es de un centenar de comensales. Abre todos los días a las 13 horas, cerrando sobre las 16:30 y volviendo a abrir a las 19:00. El teléfono de reservas es el 956 627 078 .