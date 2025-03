Brugal 1888 reúne en Jerez a cuatro chefs de primer nivel en una concurrida cena

Muchos focos en la Hacienda Vistahermosa de Jerez en la noche del 23 de noviembre. Allí, en las Bodegas Luis Pérez, se dieron cita cuatro chefs de primer nivel, pero también estrellas nacionales del cine. Por parte de los primeros, Dani García (Leña o Smoked Room); Vicky Sevilla (Arrels Restaurante); Julen Baz (Garena Restaurante) y, en representación local, Javi Muño z, de La Carboná. El punto cinéfilo lo pusieron las actrices Dafne Fernández y Silvia Alonso , acompañadas por el también actor Antonio Velázquez .

Dafne Fernández, Silvia Alonso y Antonio Velázquez Brugal 1888

A Jerez llegaron para celebrar la amistad en los ‘Momentos Únicos by Brugal 1888’ , una iniciativa de la empresa que cumple su tercer año y que combina, en lo gastronómico, la maestría de profesionales de la cocina con su producto más afín a los maridajes, como es el Brugal 1888.

Dicen desde Brugal que «Brugal 1888 es la fuente de inspiración perfecta para la alta gastronomía debido a sus complejos matices organolépticos, producto de su doble envejecimiento primero en barricas de roble americano ex-bourbon y, posteriormente, para la segunda maduración, se conserva en barricas que previamente han contenido Jerez Oloroso. Su color ámbar oscuro habla de este excelente proceso de maduración que, además, aporta olores especiados a chocolate, café, canela y frutos secos en nariz; mientras que su sabor extraordinario, ligero, pero de cuerpo completo en boca, posee notas sutiles de caramelo, madera y regaliz».

El bloody Dani Salva Moreno

Así, tras los focos del photocall, se encendieron los fuegos de las cocinas para que cada cocinero presentará el plato elegido, maridado con un cóctel elaborado con el Brugal 1888. Y el primero correspondió a Dani Martín , el conocido chef malagueño, que presentó un tomate nitro con tartar de quisquillas, una pincelada de Brugal 1888 y gazpacho verde.

El plato de Dani García Salva Moreno

Para explicar el primer cóctel, y actuando como maestros de ceremonias, subían al escenario Ignacio Vázquez , Brand Ambassador de Brugal, y Fernando Altes , Brand Ambassador Brugal Andalucía. Este primer plato se acompañó con el ron, polvo de jamón, tomate encurtido en vinagre de Jerez al PX, pimentón picante, salsa Maggy y limón prensado.

El plato elegido por Julen Baz, con conejo Salva Moreno

Luego llegó el turno de Julen Baz, que dio las gracias en primer lugar a Brugal 1888 por contar con él. Julen está al frente de Garena, en Vizcaya, donde luce una estrella Michelin y dos Soles Repsol. Explicó que su local está también en un lugar rodeado de viñedos, «parece que jugamos en casa. En la parte de abajo del plato hay un paté que hacemos con las partes interiores del conejo. Cocinamos los riñones al sarmiento, y lleva un caldo muy concentrado, que es la base de nuestra cocina, con jerez. Terminamos con una espuma que hacemos de ese guiso de conejo al romero. Al centro de la mesa, os servirán, sobre los sarmientos, un crujiente de maíz en forma de cilindro. En su interior, más paté».

El rodaballo de Javi Muñoz Salva Moreno

Siendo un plato con conejo, el nombre del cóctel no podía combinar mejor: El Monte, con Brugal 1888, miel de castaña y romero y limón prensado.

Javi Muñoz

En el tercer plato llegaba Javi Muñoz. El de La Carboná , en Jerez, destacaba «el reto que nos planteaba Brugal 1888, buscando un vínculo entre amistad y gastronomía. Nosotros tenemos un mar increíble y un pescado brutal, así que no dudé y elegí el rodaballo. La unión con el ron es la de los toques ahumados que le damos al pescado. Estamos en la bodega de Luis Pérez, rodeado de viñedos, y creo que utilizar ese sarmiento para ahumar nuestro pescado, es el vínculo perfecto para unirlo con el ron».

Vicky Sevilla optó por una picaña Salva Moreno

Un ron que llegaba en un cóctel denominado El Jerezano, con Brugal 1888, fino infusionado en frío a la albahaca, lima kaffir y ahumado con virutas de barrica de Jerez.

Javi Muñoz, brindando con Ignacio Vázquez Salva Moreno

Llegaba el turno de Vicky Sevilla , del restaurante Arrels, en Sagunto, con una estrella Michelin y un Sol Repsol. Al presentar a los cocineros, se emitía un pequeño vídeo, y en el caso de Vicky hablaba sobre la amistad y la paciencia. «Precisamente la paciencia nos ha inspirado a la hora de optar por este plato. Hemos utilizado una picaña, de 120-150 días de maduración, también un poco por el guiño del doble añejamiento del ron. Lo acompañamos de una muselina de escabeche picante de mejillones, que hacemos al vapor; un escabeche de alga, y la propia agua de estos mejillones y mizuna, que le da un toque picante para limpiar».

El nombre del cóctel, Ella, con Brugal 1888, mistela, limón prensado, y naranja nivellina nebulizada a la salvia.

El postre preparado por Dani García Salva Moreno

Por último, el postre de Dani García . «Es un babá, con un poquito de 1888. Es una cosa que hace muchos años que no hacía, la verdad, pero cuando a empecé a pensar en el postre, y en la melancolía, en mi época de Ronda hacía una sopa de higos chumbos con una especie de babá y anís. Hemos rescatado esa sopa que, como digo, hace tranquilamente 20 años que no preparaba. La sopa no tiene nada, es el higo chumbo colado. Tiene una chantilly en medio, que está tremendamente buena, así que le falta el acompañamiento». Gala es el nombre de ese cóctel final, con licor de cacao dominicano al Brugal 1888, y crema doble montada con café Cibao espolvoreado.

Brindis al final de la cena Salva Moreno

Con una foto con todas las estrellas, cocineros y actrices y actor, concluía la cena, pero no la fiesta. Influencers y demás invitados disfrutaron aún un buen rato más en las instalaciones de Hacienda Vistahermosa.