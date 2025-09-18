Calachica, el nuevo espacio gastronómico y de ocio que revoluciona la Punta de San Felipe

Calachica ha llegado para cambiarle el pulso a la Punta de San Felipe. Inaugurado a finales de agosto, este espacio gastronómico y de ocio combina cocina mediterránea de producto local, coctelería de autor y una piscina infinita que se asoma a la bahía de Cádiz. Su ambiente acogedor y moderno se ha convertido en escenario de eventos, donde gastronomía y ocio comparten protagonismo con un atardecer de los que sólo regala la capital gaditana.

Selección de platos de la carta en Calachica durante ayer GURMÉ

Una propuesta gastronómica con acento en el atún

El restaurante de Calachica pone el foco en el producto local, con una carta que combina raíces mediterráneas e influencias internacionales. Durante el evento de ayer se pudieron degustar algunos de los platos más representativos, con el atún rojo como protagonista. Entre ellos, el sashimi de atún rojo con algas wakame y el tartar de atún rojo con algas wakame, propuestas frescas que reivindican la calidad de este producto de la Bahía.

Otro de los imprescindibles es el tiradito de dorada con ponzu de mango, chalaquita, maíz tostado y brotes de cilantro, una receta que aporta matices cítricos y un aire de cocina internacional. Para quienes buscan sabores más intensos, el morrillo de atún rojo a la brasa destaca por su jugosidad y potencia, mientras que la terrina de foie micuit con mousse de turrón y piñones sorprende con un contraste equilibrado entre lo dulce y lo salado.

La carta incluye también pescados de la zona, carnes y propuestas pensadas tanto para comidas informales como para celebraciones especiales, ya que Calachica se ofrece también como espacio para eventos privados, incluso para bodas.

Sashimi y tartar de atún rojo con algas wakame en Calachica GURMÉ

Ocio y coctelería junto a la piscina infinita

Más allá de la mesa, el proyecto de los gaditanos Omar Osuna y Raúl Cueto cuenta con una amplia terraza y una piscina infinita orientada hacia el océano, donde el atardecer se convierte en el gran espectáculo del día. En este escenario se sirven cócteles y combinados diseñados para acompañar el momento de la caída del sol, con la participación de profesionales de la mixología. Ejemplo de ello fue la experiencia de ayer con Schweppes en la que se sirvieron diferentes cócteles como el 'Paloma'. Un combinado con el que se desea transmitir los colores del atardecer con ese característico toque anaranjado.

El espacio no se limita al disfrute gastronómico o de ocio nocturno: abre desde la mañana para desayunos y continúa con servicio de comidas y cenas, extendiéndose después a la zona de copas y música en directo.

Un ambiente acogedor, moderno y diferente en Cádiz

La propuesta de Calachica no solo destaca por su carta o su localización, también por un diseño que busca transmitir cercanía y modernidad. La combinación de madera, vegetación y colores neutros crea un entorno cálido y acogedor, que contrasta con la amplitud de las vistas abiertas al mar y refuerza la idea de un lugar donde quedarse a disfrutar sin prisas con un almuerzo en su restaurante, seguido de unos cócteles en su piscina infinita.

Arte y cultura en un solo espacio

La programación cultural es otro de los pilares del nuevo espacio. Su inauguración cultural llegó de la mano de Casa Lamar, el estudio gaditano fundado por la diseñadora Ana Sánchez y el fotógrafo Daniel Vázquez, que presentó una instalación artística inspirada en el atardecer y el oleaje de Cádiz. La muestra, que permanecerá un mes en Calachica, reúne piezas de artesanos locales en cerámica, textil, madera y papel, con un enfoque sostenible y contemporáneo.

En su corta trayectoria, el espacio ya ha acogido citas relevantes, como el evento celebrado este martes con el Cádiz CF, que reunió a aficionados y representantes del club en un entorno diferente al habitual, reforzando así el carácter polivalente de este nuevo enclave gaditano.

Detalles de la instalación de Casa Lamar en Calachica GURMÉ

Un espacio abierto todo el año

Con cerca de 5.000 metros cuadrados entre terrazas, murallas históricas y espacios interiores, Calachica quiere posicionarse como un lugar de encuentro para la ciudad y para toda la Bahía de Cádiz.

La idea del proyecto es mantenerse activo durante los doce meses del año, más allá de la temporada estival.