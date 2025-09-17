Homenaje a la artesanía y el atardecer gaditano

Calachica ha nacido en Cádiz como un espacio concebido para disfrutar del mejor atardecer del mundo. Tras más de un año de obras y de un intenso proceso de transformación, acaba de abrir sus puertas para convertirse en el nuevo punto de encuentro de Cádiz, con el territorio, la cultura y la ciudad como pilares fundamentales y con una ubicación privilegiada.

La programación cultural de Calachica ha arrancado con un proyecto comisariado por Casa Lamar, el estudio creativo fundado por los gaditanos Ana Sánchez y Daniel Vázquez, y Schweppes, una marca mítica y líder en refrescos y mixers.

La instalación artística, que podrá visitarse hasta el 1 de noviembre, se inspira en la puesta de sol gaditana. El recorrido expositivo reúne a artistas y artesanos locales que trabajan en cerámica, papel, madera o textil con un denominador común: el uso de materiales sostenibles y un enfoque creativo contemporáneo. Cada pieza, combinada con creaciones propias de Casa Lamar, evoca los matices cromáticos y la energía del atardecer en Cádiz, ofreciendo al público una experiencia estética y sensorial única.

La propuesta persigue revalorizar la creación local, dando visibilidad al talento gaditano a través de un comisariado de excelencia, y crear un vínculo emocional con el territorio, traduciendo la identidad de Cádiz en un lenguaje artístico alineado con la experiencia Calachica. En este contexto, Schweppes reafirma su papel como marca vinculada a la cultura, la innovación y la sostenibilidad, impulsando proyectos que conectan arte, entorno natural y vida urbana, mientras que Casa Lamar refuerza su propósito de unir tradición e innovación y proyectar el talento local hacia una dimensión global.

Casa Lamar

Casa Lamar, fundada en 2020 por Ana Sánchez —diseñadora textil y directora creativa— y Daniel Vázquez —diseñador gráfico y fotógrafo—, es un espacio donde arte, artesanía y diseño confluyen bajo una mirada contemporánea y profundamente vinculada a Cádiz. Su trabajo se desarrolla en dos vertientes: como creadores, producen colecciones propias de moda y accesorios con materiales sostenibles —como pañuelos de seda estampados con imágenes del mar gaditano o prendas de edición limitada—; y como comisarios, funcionan como un escaparate vivo de la mejor creación contemporánea de la provincia, dando visibilidad a artistas y oficios tradicionales desde un lenguaje actual. Además, impulsan proyectos culturales como Sures Festival, que conecta Cádiz con otros territorios creativos del sur global en torno al arte, la sostenibilidad y el pensamiento contemporáneo.

