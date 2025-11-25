Cádiz suma una nueva estrella Michelin: Juan Viu lleva su restaurante Mare al firmamento gastronómico

La cocina gaditana vuelve a estar de enhorabuena. La Guía Michelin ha concedido una estrella al restaurante Mare, el pequeño universo culinario que el chef Juan Viu ha construido en pleno casco histórico de Cádiz.

Con este reconocimiento, la provincia suma un nuevo establecimiento galardonado y confirma el buen momento que vive su alta cocina. El premio llega en un año especialmente relevante para el cocinero barbateño, que ha consolidado un proyecto íntimo y singular en la plaza de la Candelaria de la capital gaditana, fiel a sus orígenes y al producto marinero que define su manera de entender la mesa.

Juan Viu pertenece a una generación de cocineros que ha decidido mirar al mar no solo como una despensa de toda la vida, sino como relato culinario. Formado entre fogones desde muy joven, y con un vínculo familiar directo a la pastelería tradicional gracias al negocio de su madre en Barbate, el chef ha forjado un estilo propio basado en la memoria gustativa del litoral gaditano, destacando por sus pescados y por su pasión por los guisos y sofritos.

Su trayectoria muestra una evolución constante desde sus primeros pasos en cocinas de la provincia hasta su salto definitivo con Mare, un restaurante de apenas unas tres o cuatro mesas donde cada servicio es especial. Su cocina se ha descrito como «profunda, sincera y de raíz marina», buscando reinterpretar técnicas clásicas sin perder la esencia del sabor de la materia prima.

El restaurante Mare de Cádiz ofrece un único menú degustación sorpresa que cambia, casi a diario, según el mercado. De esta manera puede ofrecer el pescado fresco que llega desde Barbate, Zahara o la Bahía de Cádiz.

La estrella Michelin supone un gran reconocimiento para este joven barbateño y un impulso para Cádiz como destino gastronómico. En definitiva, con este galardón, Juan Viu se une al conjunto de chefs que están redefiniendo el mapa culinario andaluz. Así que Mare es, desde hoy, uno de esos nombres llamados a convertirse en referencia para los foodies y apasionados de la buena gastronomía, un espacio que demuestra que la alta cocina gaditana sigue creciendo cada día.