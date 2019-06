«El riesgo de ahogamiento es mayor en momentos de confusión, una fiesta cerca de una piscina...» El 80% de los ahogamientos infantiles en nuestro país se dan en las piscinas privadas o de viviendas unifamiliares

«En las piscinas privadas o de viviendas unifamiliares se dan el 80% de los ahogamientos infantiles en nuestro país». Así lo explica la doctora María Jesús Esparza, portavoz de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap). En España, las piscinas privadas aún no están sometidas a normas obligatorias. En cuanto a las comunitarias, las normas varían en función de Comunidades Autónomas y ayuntamientos. Por ello, desde la AEPap, con ocasión de la llegada del verano y de las vacaciones escolares, se recomienda extremar las precauciones en estos espacios y, en general, en todas las actividades acuáticas y al aire libre.

«El riesgo es mayor en momentos de confusión», indica la doctora Esparza. «Por ejemplo, al llegar a un hotel con piscina, en cumpleaños que se celebran en torno a una piscina… En estas situaciones, puede ser una buena idea hacer turnos entre los adultos para vigilar a los niños», propone. Las recomendaciones para evitar ahogamientos en menores pasan por no dejarlos nunca sin vigilancia. Aunque es positivo que aprendan a nadar pronto, es necesario vigilar incluso cuando los niños saben nadar, pues «pueden surgir problemas imprevistos mientras están en el agua», señala la doctora Esparza. Una de las principales recomendaciones de los pediatras de Atención Primaria es no dejar a los niños pequeños al cuidado de niños mayores, pues «pueden despistarse y perder de vista al pequeño», asegura. En cuanto a la playa, el consejo de AEPap es «seguir las indicaciones de los vigilantes y no bañarse cuando nos dicen que las condiciones del mar no lo permiten».

El corte de digestión

La AEPap cuestiona, sin embargo, otras recomendaciones tradicionales, como las relacionadas con el denominado «corte de digestión». La doctora Esparza comenta que este término «es muy confuso, ya que en realidad se trata de una "hidrocución", un choque de temperaturas entre el cuerpo (caliente) y el agua (fría)».

Si se produce este choque se puede ralentizar de forma refleja la frecuencia cardíaca y puede haber pérdida de conocimiento e incluso paro cardíaco y, por lo tanto, ahogamiento. «Esto no tiene nada que ver con la digestión, pero tras las comidas muy copiosas, es más probable que ocurra», explica la doctora Esparza. Sin embargo, «es raro que un niño haga comidas copiosas en verano, por lo que la prohibición del baño en las dos o tres horas después de comer no tiene sentido. Sobre todo, si el agua no está especialmente fría. Podría ser peor, si en esa espera el niño está jugando al sol y luego se tira de golpe al agua».

El medio acuático es sólo uno de los aspectos relacionados con el verano en el que hay que extremar las precauciones, de acuerdo con AEPap. Los pediatras de Atención Primaria también recuerdan la necesidad de emplear protección solar en todas las actividades al aire libre, así como prevenir el golpe de calor. Para evitar que los niños lo sufran es necesario «dejar que beba agua con frecuencia y evitar el ejercicio físico en condiciones extremas de calor», explica la Dra. Esparza.

Picaduras de insectos, arácnidos...

Otro riesgo de las actividades al aire libre son las picaduras de insectos, arácnidos o animales marinos. En el primer caso, se pueden prevenir «aplicando repelentes en la piel o la ropa. Son preferibles los naturales a los que contienen dietiltoluamida», explican los pediatras de Atención Primaria en su web Familia y Salud. En cuanto a los niños sensibilizados a las picaduras de avispas y abejas, deben adoptar precauciones adicionales, como no caminar descalzos, evitar las ropas de colores brillantes o muy llamativas y los olores intensos, como las colonias.

Respecto a los animales marinos, como las medusas, se recomienda «lavar la herida, sin frotar, con agua salada o suero fisiológico y retirar restos». Si la reacción es grande, se recomienda aplicar una crema de corticoides.

Seguridad vial en vacaciones

Además de las recomendaciones para las actividades al aire libre, los pediatras de Atención Primaria recuerdan la necesidad de tomar también medidas preventivas de cara a los viajes en verano. En primer lugar, en los trayectos por carretera. En estos casos, no sólo es básico emplear sistemas de retención (sillitas y cinturones) para menores de todas las edades, sino también utilizarlos correctamente.

La doctora Esparza recuerda que «son una de las medidas de prevención que más vidas salvan» y las familias, en general, están concienciadas sobre la necesidad de su uso. Sin embargo, no siempre están adaptadas de forma adecuada a la edad y tamaño del niño. «En los niños, que crecen sin parar, hay que cambiar la sillita con el tiempo. El momento de hacerlo es cuando el niño ya no está cómodo porque literalmente ya no cabe» , explica. Sin embargo, «está demostrado que de los sistemas de retención infantil, es más seguro el 0 que el 1, el 1 que el 2 y el 2 que el 3. Por ello, se recomienda mantener al niño en el sistema anterior mientras se pueda», señala.

Lo que muchos padres desconocen es que «se recomienda que los niños viajen en el sentido contrario a la marcha mientras la longitud de sus piernas lo permita», explica la doctora Esparza. También, que todos los menores que midan menos de 135 cm. han de viajar en los asientos traseros y usar un dispositivo homologado adaptado a su talla y peso. Si miden entre 135 y 150 cm. podrán usar indistintamente el dispositivo de retención o el cinturón de seguridad para adultos.

En los viajes por carretera, además, es recomendable tener una buena ventilación en el coche y evitar el humo del tabaco. Y, por supuesto, en ningún momento dejar a un niño solo en un coche.

En cuanto a los viajes internacionales, la AEPap recuerda la necesidad de tomar precauciones específicas en función del destino y, en su caso, visitar un Centro de Vacunación Internacional con la antelación suficiente para que haya tiempo de administrar las vacunas necesarias.

