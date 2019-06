Isabel Preysler: «Carlos Falcó es un señor de los pies a la cabeza» La socialité habla sobre el padre de su hija Tamara y de sus planes de verano. Dice que no tiene intención de casarse

Seguir Angie Calero @AngieCalero Madrid Actualizado: 28/06/2019 00:55h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los termómetros marcaban unos delirantes cuarenta grados a la sombra y el tráfico estaba atestado a las seis y media de la tarde del pasado miércoles, cuando un gran grupo de periodistas y fotógrafos acudieron al showroom de Pedro del Hierro, en pleno paseo de la Castellana de Madrid. La asistencia estaba asegurada para la firma, pues esa tarde asistía Isabel Preysler a conocer la colección, que se presentará el 9 de julio en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Después de una hora y veinte minutos -para ser exactos-, de espera, la reina del papel cuché posó y mantuvo una animada charla con los periodistas que la esperaban.

No era la primera aparición de Isabel Preysler esta semana. El lunes, la socialité acompañó a su pareja, Mario Vargas Llosa, a un coloquio en el XII Foro Atlántico. Con el Premio Nobel su agenda se ha intensificado, de hecho hace unos días también asistió con él a la feria del libro. Confesó que, a veces, es difícil seguirle el ritmo al escritor. «Mario es inagotable. Hay que tener mucha salud para poder seguirle. Así que, ahí voy, arrastrándome», afirmó Preysler. No quiso desvelar cuál será la ubicación donde descansarán durante sus vacaciones estivales, pero lo que sí aseguró es que este verano será «tranquilo y familiar».

Rumbo a Miami

Comenzará sus días de asueto con una breve escala en Miami para visitar a su hijo Enrique Iglesias y a Anna Kournikova pare ver a los pequeños Nicholas y Lucy. «Son riquísimos. Me hace mucha gracia cuando están con su padre. Estoy descubriendo una faceta nueva de Enrique», comentó. Con quien también se le «cae la baba» es con Miguel, el bebé de su hija Ana Boyer y de Fernando Verdasco. «Es el pequeño más viajado del mundo. Hoy cumple tres meses. Ahora se van a China porque a Fernando le toca jugar allí», dijo. Y añadió: «No pueden despegarse del niño, pero cuando vuelvan me lo dejarán unos días porque tienen una boda». Respecto al bautizo del crío, Preysler comentó que lo están preparando, pero que no cree que sea antes de verano: «Somos una familia muy complicada y tenemos que coincidir todos. Hay que buscar el momento».

Fue el 15 de mayo cuando se supo que Tamara Falcó había puesto fin a su noviazgo de tres meses con Iván Miranda Álvarez-Pickman. «Está estupendamente», reconoció su madre, quien también apuntó que Tamara está «apasionada» con su paso por MasterChef Celebrity: «No hace otra que cocinar. El otro día hizo un curry muy sofisticado».

Aunque a Preysler la llaman la «reina del corazón» por algo, no le ha dado ningún consejo a su hija para que sus relaciones sean más duraderas. «Tamara dice que había cosas que veía que en el futuro no iban a funcionar y que era mejor dejarlo», admitió.

Sobre la crisis matrimonial del padre de Tamara, Carlos Falcó, con su esposa Esther Doña, y ese sonado altercado que tuvieron en febrero en el Hotel Eurobuilding -que llevó al marqués de Griñón a pasar la noche en comisaría-, Preysler dijo que no era quién para opinar. «Lo único que puedo decir es que Carlos Falcó es un señor de los pies a la cabeza».

Sí se pronunció sobre Don Felipe tras el quinto aniversario de su proclamación. «Es un Rey excepcional y ejemplar. Los españoles podemos estar muy orgullosos», contó. Para Doña Sofía también tuvo palabras de agradecimiento: «Ha dedicado toda su vida a España, comprendo que sea la mejor valorada de la Familia Real, y además de lo merece».

Sobre la princesa del pueblo, Belén Esteban, admitió que le gustó cómo iba en su boda. «Comprendo que se hayan agotado los ejemplares de la revista en Madrid porque es la persona a la que más perseguís toda la prensa».

-También se agotarán los números el día de su boda con Vargas Llosa

-¿Mi boda? Si yo no me voy a casar. ¿Por qué me queréis casar? ¡Si salgo en portada todo el tiempo!».