Enrique Iglesias confiesa su crisis con Anna Kournikova El cantante hacía público que estuvo dos veces a punto de terminar su relación con la extenista

Las parejas siempre tienen momentos maravillosos y momentos realmente duros. Enrique Iglesias ha querido hablar sobre esos instantes menos idílicos y confesar aquellos baches, concretamente dos, de su relación, nada más y nada menos, que en pleno concierto.

Sorprende que el cantante, tan discreto con su vida privada, elija un lugar tan público y concurrido, el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, para hablar de los problemas que atravesó su relación. El hijo de Isabel Preysler confesaba durante su actuación, antes de cantar uno de sus temas, cómo su larga relación con la extenista Anna Kournikova ha estado dos veces al borde del precipicio.

«Llevo 17 años con mi novia; 17 años. Ha habido momentos buenos, momentos malos. Momentos que me quiere mandar a la chingada», explicó, entre canción y canción, ante un atónito público. «Hubo una vez, bueno, dos veces en específico que me dijo: "Ya no más". Y me acuerdo, esto es verdad, que escribí esta canción para pedir perdón. Esta es mi terapia: escribir», añadió. Con este discurso daba paso a la canción «Enamorado por primera vez» de su segundo álbum , «Vivir».

El cantante Enrique Iglesias y su novia Anna Kournikova devacaciones en un paseo en bote por la Bahía de Biscayne, Miami. - GTRES

La pareja se conoció durante el rodaje del videoclip «Escape» del exitoso cantante en 2001 en Miami y, a pesar de no haberse confirmado planes de boda, la pareja trajo al mundo a sus dos mellizos en 2017, Nicholasy Lucy, algo que afianzó su relación.