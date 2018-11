CoctelSaña: un lustro agitando la coctelera Ocho rutas y 40 cócteles de autor llenan las barras de Malasaña hasta el domingo

Adrián Delgado

Hace un lustro que Malasaña decidió poner el foco sobre sus barras con CoctelSaña, apostando por ofrecer algo diferente a la manida oferta de ocio en la zona. Sus locales querían salir del mantra del «más de lo mismo» e iniciaron una serie de iniciativas para seducir a su clientela con el arte de la coctelería. Cinco años después la cita se ha convertido en todo un éxito de convocatoria que pone a disposición del ocio madrileño ocho rutas y 40 cócteles de autor a precios asequibles.

Sus organizadores presumen de haber creado el evento de coctelería más antiguo de cuantos se celebran en Madrid y el que contribuyó a «democratizar» la cultura del cóctel en la capital. Recetas, al precio único de 5 euros, que podrán degustarse hasta el domingo 4 de noviembre y que también competirán por alzarse con el título de «Mejor Cóctel 2018».

CoctelSaña se divide en itinerarios a los que dan nombre las marcas de los ingredientes principales utilizados para crear cinco combinados en cada una de ellas: están dedicados al anís, al tequila, el coñac, la ginebra, el vermouth, el fernet, el whisky y el vodka. «La iniciativa echó a andar con solo 20 locales participantes. Entonces era difícil encontrar en Malasaña un número elevado de establecimientos que ofrecieran cócteles. No había vida más allá del popular mojito», explica Antonio Pérez, uno de los impulsores del proyecto.

Para todos los bolsillos

Cóctel «Ambrosía» del local Calavera (Valverde, 8) - ABC

Establecimientos como el Café Manuela (San Vicente Ferrer, 29), The Traveller (San Andrés, 32) o Calavera (Valverde, 8) han contribuido a sacar al cóctel de la esfera elitista. «Lo veían como algo no apto para todos los bolsillos. La labor de promoción de la cultura coctelera que hemos hecho en estos años ha dado sus frutos. Hoy no hay local de copas que se precie que no incluya cócteles en su oferta y, del mismo modo, los clientes han educado su paladar y aprendido a disfrutar de las cuidadísimas elaboraciones que crean los maestros cocteleros», añade Pérez.

Una forma de introducirse en los placeres de la coctelería a precios asequibles, pudiendo probar múltiples propuestas con descuentos –que llegan en ocasiones al 50% de los precios habituales– en los locales más exclusivos de cuantos participan en el evento. «Esa política de precios populares la mantenemos y es una de las cosas que nos diferencian de otros eventos de coctelería que han llegado después. Hemos querido y queremos democratizar los cócteles», concluye.

Todos los cócteles podrán ser votados en un concurso organizado en las redes sociales del evento. Hay propuestas para todos los gustos. Desde las más dulces, como el «Fresisuis Megapop» del Súper Pop Bar (Jesús del Valle, 31) o «El Gran Sobrado» del Sobrado (Pez, 30), a las de inspiración india como el «Funk-y Masala» de Surya (Tudescos, 4). También hay cócteles «deconstruidos» como «El Gran Chulapo» de Isla Barceló (Mercado de Barceló, segunda planta) y otros, muy próximos a la gastronomía, como el «Trago al Pastor» de Maïmú (Ruiz, 21).