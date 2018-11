POS SU CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD La merluza del pincho de Celeiro, uno de los mejores alimentos de España Por primera vez los premios que concede el Ministerio de Agricultura y Pesca recaen en un producto gallego

Por primera vez un producto gallego recoge galardón en los Premios Alimentos de España que concede el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). En su 30ª edición, la merluza del pincho de Celeiro ha quedado primera en la categoría de «Producción de pesca y acuicultura». Para su elección han pesado, además de su calidad, que se trata de un producto capturado de forma sostenible y su trazabilidad.

«La merluza de pincho más consumida en España proviene de Puerto de Celeiro (Galicia) y este hecho no es casual», destaca la Confederación Española de Pesca (Cepesca) en la que se integran los productores gallegos. En un comunicado, explican que Puerto de Celeiro ha asumido la importancia de llevar a cabo su actividad pesquera de forma sostenible y está certificada por Friend of the Sea. La pesca con anzuelo conlleva que apenas existan descartes (otras especies que son capturadas pero no se comercializan) en su actividad. Además, esta arte logra que «se respete el producto, procurando que llegue a nuestros hogares con la calidad que se le exige: firme, entero y fresco». La pesca sostenible implica así mismo el respeto al ecosistema marino y la puesta en valor de las buenas prácticas en un sector primario imprescindible para la economía.

«En Celeiro la pesca es sinónimo de identidad y tradición, generaciones que llevan la pesca en sus genes y hacen de su forma de vida un ejemplo de buen hacer», resalta Cepesca. En la actualidad más de 1.200 profesionales de la pesca trabajan en el puerto de Celeiro y son sus principales embajadores. La vida celeirense incorpora la merluza a su gastronomía y celebra su producto cada año en la Fiesta de la Merluza de Celeiro, declarada de interés turístico gallego y que suma más de 20 años de historia a través de su Cofradía.

Con el ministro Luis Planas como anfitrión, en la recepción del galardón -celebrada este jueves en Madrid- han estado presentes el presidente de Puerto de Celeiro, José Novo, que recogió el premio; así como Eduardo Miguez, adjunto a la gerencia, Jesús Lourido, responsable de flota, y Manuel Bermúdez, responsable de calidad. Puerto de Celeiro ha recibido un diploma acreditativo del galardón y podrá hacer mención del reconocimiento en sus acciones de promoción y publicidad.