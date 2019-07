JUDICIAL Un acuerdo sobre la reyerta en Cangas evita ingresos en cárcel y absuelve a 7 acusados Miembros de los «Morones» y los «Zamoranos» han alcanzado un acuerdo de conformidad

Miembros de los «Morones» y de los gitanos «Zamoranos» han alcanzado un acuerdo de conformidad previo a la celebración del juicio previsto para este lunes en el Juzgado de lo Penal 2 de Pontevedra, que han ratificado luego en sala.

El acuerdo de conformidad, por el que se rebajan ostensiblemente las penas de cárcel, no implicarán en ningún caso el ingreso en prisión para los cinco condenados, mientras que otros siete acusados han sido absueltos.

La mayor condena ha recaído sobre el conocido como "Rey de los gitanos" de Galicia, Sinaí Giménez, cuatro años de cárcel, pero como quiera que es por cuatro delitos individuales de lesiones y el de la pena mayor no llega a dos años, no tendrá que ingresar en prisión. Esta rebaja está condicionada a que en un plazo de cinco años no vuelva a delinquir.

Su hermana Consuelo ha aceptado una pena de 3 años de cárcel, por otros tantos delitos de lesiones, y tres ambulantes «Zamoranos», un año de cárcel cada uno.

La Fiscalía solicitaba inicialmente penas que sumaban los 35 años de cárcel, casi la mitad para Sinaí Giménez, 14 años en concreto; para su hermana Consuelo 10 años y 6 meses, y 3 años y 6 meses para Enrique León, Javier Duval y José Luis Jiménez, estos últimos del clan de los 'Zamoranos'.

Más de una treintena de agentes policiales formaron un amplio dispositivo policial desplegado en los juzgados de Pontevedra para velar por la seguridad, dados los antecedentes de enfrentamientos entre ambas colectividades.