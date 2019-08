Valencia La Tomatina en el cine: películas que se han hecho eco de la fiesta La festividad, que se llevará a cabo este miércoles, se ha convertido en el escenario cinematográfico de todo tipo de producciones

Clara Carreres VALENCIA Actualizado: 28/08/2019 10:14h

A pesar del reducido tamaño de su localidad, Buñol se ha convertido en un escenario cinematogáfico donde grandes producciones nacionales y extranjeras han filmado a lo largo de los últimos años para trasladar la tradición de la Tomatina a la gran pantalla.

Desde cortos animados hasta películas dramáticas, la Tomatina de Buñol está presente en todo tipo de producciones. La guerra de tomates anual se celebra siempre elúltimo miércoles de agosto, este año concretamente el día 28. Para homenajear esta festividad, ABC ha recopilado cinco cameos de la Tomatina en el cine.

Tenemos que hablar de Kevin

Tenemos que hablar de Kevin, we need to talk about Kevin en idioma original, es una producción inglesa basada en una novela de Lionel Shriver, que cuenta la historia de Eva(Tilda Swinton), una madre que tiene que hacer frente a los atroces actos cometidos por su hijo adolescente, Kevin (Ezra Miller). La produccion alterna escenas entre el pasado, dónde la audiencia ve como Eva cría a su ya problemático y violento hijo, y el presente. Este thriller psicológico está muy enfocado en la perspectiva de la madre y de las consecuencias que debe sobrellevar por tener a un hijo psicópata.

La escena en la que la Tomatina hace acto de presencia es la de apertura. Tenemos que hablar de Kevin nos muestra a Eva antes de ser madre divirtiéndose en la Tomatina. La secuencia es muy relevante en esta historia ya que en ese inicio se prefigura, con el rojo de los tomates, el caos y los gritos, el crimen que su hijo cometerá en un futuro.

Gracias a su papel como madre, Tilda Swinton ganó el Premio del Cine Europeo a la mejor actriz europea y el National Board of Review a la Mejor Actriz. También fue nominada en los premios BAFTA y en los Globos de Oro. Por su parte, Lynne Ramsay ganóel Premio del Cine Independiente Británico al Mejor Director de 2012. La película fue proyectada en el festival de Cannes 2011 antes de su estreno.

All I see is you

All I see is you (2016) es un drama protagonizado por Gina (Blake Lively), una mujer ciega que se somete a una operación que le devuelve la vista. La historia se centra en Gina y en su esposo James (Jason Clarke), que empieza a mostrar una actitud celosa no muy propia de él después de la operación de su mujer. El thriller dirigido por Marc Foster está muy centrado en el cambio que sufre el matrimonio y en cómo la perspectiva de la protagonista cambia después de recuperar la vista.

Blake Lively y Jason Clarke tuvieron que viajar a Buñol para grabar la escena de la Tomatina. Este municipio valenciano fue seleccionado, junto a Barcelona, para ser el escenario de varias escenas de esta superproducción. Los actores estuvieron participando en el rodaje de una Tomatina simulada con la colaboración del alcalde y los locales del municipio.

La película fue estrenada en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2016 y llegó a los cines estadounidenses en 2017.

Solo se vive una vez

Solo se vive una vez, Zindagi Na Milegi Dobara en idioma original, es una película india que narra el viaje de Khabir (Abhay Deol), un hombre a punto de casarse que viaja hasta España con sus dos amigos, Imran (Farhan Akhtar) y Arjun (Hrithik Roshan), para celebrar su despedida de soltero.

Esta película es una de las dos producciones de la lista en las que se incluyen escenas de la Tomatina de Buñol y de los Sanfermines de Pamplona. Solo se vive una vez es una comedia musical sobre la diversión, la amistad y el romance que muestra los tópicos más significativos de nuestro país, valorados como algo único y exótico en la cultura oriental.

Solo se vive una vez fue un éxito taquillero en la India. La filme se llevó el galardón a la mejor película, mejor dirección, mejor diálogo, mejor actor de reparto, mejor película para los críticos, mejor cinematografía y mejor coreografía en los premios Filmfare, también conocido como los Oscar de Bollywood.

El punto rojo

El punto rojo es una producción española ambientada en 1945 y centrada en los orígenes de la Tomatina de Buñol. La historia trata dePepe (Alejo Saura), un chico obsesionado desde pequeño con los tomates, que se enamora de Encarna (Mariam Hernández), la hija de la verdulera, y compite contra Alfonsito (José Montó) para ganar su amor. La rivalidad causada por el triángulo amoroso acaba siendo el detonante de la tradicional guerra de tomates de Buñol.

Este corto de época plasma algunos aspectos de los orígenes de la Tomatina de una manera divertida, en clave de humor surrealista. De todas las producciones de la lista, El punto rojo es la más local y, por tanto, la que más busca ajustarse a la realidad de la festividad de Buñol.

El cortometraje está dirigido por el buñolense Darío José Ferrer y por Carlos Sánchez Arévalo. Gracias a ser originario de Buñol y conocer su tierra como la palma de su mano, Ferrer ha sido capaz de transmitir la esencia de la Tomatina en la pantalla. En 2007 el realizador recibió el premio Tirant a mejor director de la Comunidad Valenciana y en 2011 fue presentado como una de las jóvenes promesas del cine de su autonomía.

Al rojo vivo

Al rojo vivo es un corto animado de Disney que se difundió en la televisión en 2015. La historia comienza en los Sanfermines cuando Mickey Mouse accidentalmente hace enfadar a un toro y recorre las calles de Pamplona para huir del animal.

El cameo de la Tomatina es el climax del corto, ya que Mickey se llena de rojo debido a los tomates que le lanzan, molestando todavía más al toro que le persigue. En esta producción, Disney combina dos festividades que tienen lugar en distintas localidades Españolas y en distintas fechas, aunque la mezcla acaba teniendo un resultado ingenioso y muy apropiado en la historia.

Al rojo vivo es el episodio número 16 de la segunda temporada de Mickey Mouse, una serie animada que empezó en 2013 y actualmente cuenta con cinco temporadas además de dos episodios especiales.